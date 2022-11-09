甫成軍即發揮戰力　東陽實業企業義消成功守護廠房避延燒

▲台南市安南區安和路二段318巷8日發生工廠火警，相鄰之東陽實業廠即時啟動企業義消團隊，從周遭相鄰處及廠房高處使用廠方消防栓水線進行周界防護及防止延燒作業，成功避免災害擴大。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安和路二段318巷8日發生工廠火警，台南市消防局據報出動安和、土城、公園、和緯等及安南中隊，第六大隊30部消防車及人員80多人前往搶救，相鄰之東陽實業廠即時啟動企業義消團隊，從周遭相鄰處及廠房高處使用廠方消防栓水線進行周界防護及防止延燒作業，成功避免災害擴大。

消防局指出，起火現場為鐵皮建築，疑似因靜電引起可燃性溶劑燃燒，火勢造成相鄰之東陽實業廠廠房有延燒之虞，所幸廠方即時啟動企業義消團隊及帶領自衛消防編組滅火班成員，從周遭相鄰處及廠房高處使用廠方室內消防栓水線進行周界防護及防止延燒作業，成功避免災害擴大。

第六大隊大隊長邱淵明表示，東陽實業廠企業義消隊甫於2022年9月27日成軍，參加人員均受基礎滅火訓練，另亦協助台南市消防局第六大隊製作廠區救災搶救計畫，統一廠方自衛消防編組及台南市消防指揮體系現場救災分區相關用語，本次參與之企業義消王楠棋、周柏亨等人員亦同時有效引導消防車輛及戰力穿越偌大廠區至各角落進行有效部署及作業，感謝東陽實業廠對於消防工作之鼎力支持與協助。

消防局長李明峯表示，感謝東陽實業廠業主動成立企業義消團隊，藉由業主鼓勵員工加入企業義消，如廠房發生火警，能第一時間自主防災，企業義消經過消防局教官指導學會滅火後，可於災害發生當下及時應變處置，有效減少人員傷亡及財產損失。