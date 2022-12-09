最貼心服務！屏東泰武鄉親娶媳婦　內埔警守護禮金安全

▲內埔警分局泰武分駐所所長黃文祺與警員何主恩為民服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣泰武鄉劉姓鄉民娶媳婦宴客，參加親友相當多，收到許多紅包，由於逢周末，金融機構未營業，不知如何保管禮金，求助內埔警分局泰武派出所，警方樂於協助，代為保管，讓他鬆了一口氣，放心地繼續接待赴宴接待賓客。

內埔警分局泰武分駐所所長黃文祺與警員何主恩在所服勤時，遇劉姓鄉親前來求助。

經了解得知他住在泰武鄉佳平村的劉民辦喜事娶媳婦，選在泰武分駐所旁的社區活動中心設宴請客，參加喜宴的親朋好友眾多，收了不少禮金賀禮。因適逢周末假日，金融機構均未營業，如何保管禮金讓他很傷腦筋。

他看到喜宴會場隔壁就是泰武分駐所，於是前往分駐所尋求員警幫忙，警方得知後義不容辭給予協助，請劉民將512包禮金親自黏貼封存，再交由警方代為保管，待金融機構營業時再將禮金領回。這時，他才鬆了口氣，放心地繼續接待赴宴賓客。並感謝警方熱心協助，大讚人民保母實在揪感心。

內埔警分局長莊順智表示，警察工作負有維護治安、打擊犯罪、維持交通秩序及守護人民安全等職責，針對「為民服務」方面，員警更是親力親為，盡心為民眾解決問題，增進警民良好互動關係，提升警察親民正面形象。並提醒民眾喜宴禮金額度較龐大，應妥善保管，以防遺失或遭宵小覬覦。