　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李克強：隨著防疫十條落實　中國經濟增速將會持續回升

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李克強8日表示，中方根據疫情形勢變化，公布了進一步優化落實防控的十條措施，隨著優化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升。

李克強當天在安徽黃山分別會見了世界銀行行長馬爾帕斯、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，以及世界貿易組織總幹事伊維拉。

會見馬爾帕斯時，李克強指出，中國是最大的發展中國家，世行是最大的多邊開發機構。中方願進一步深化同世行的合作，共同應對世界經濟面臨的複雜問題，「中國致力於打造市場化法治化國際化營商環境。歡迎各國企業擴大對華投資合作。」

▲▼ 中國疫情,大陸疫情。圖為上海民眾接受檢測。（圖／路透）

李克強提到，中國實現穩就業穩物價、穩住了宏觀經濟大盤，經濟運行保持在合理區間，這在疫情衝擊背景下實屬不易。

李克強並強調，中方根據疫情形勢變化，公布了進一步優化落實防控的十條措施，隨著優化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升，「中方將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，守護人民生命安全，維護好正常生產生活秩序。」

會見伊維拉時，李克強說，中方堅定支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，加入世貿組織20多年來，既發展了自己，也惠及世界，「中國作為世界最大發展中國家，將在世貿組織中堅持權利與義務相平衡的原則，承擔與自身經濟發展階段水平和能力相符的責任。」

李克強還說，中方堅持多邊主義，維護自由貿易、公平貿易，願繼續深化同世貿組織的合作，與各方一道推動世貿組織改革朝著正確方向發展，達成總體平衡、體現發展導向的結果。

▲▼北京疫情升溫。（圖／路透社）

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
新北男賭世足賠慘！　2台百萬愛車遭3煞砸爛
一天掉12°C！　下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來
快訊／新北套房驚見「女乾屍」！　女兒伴屍半年
北市56年透天成「都更孤島」！　神秘屋主堅持不讓
2寶媽變火辣「性奴隸」服侍小王！　鹹濕對話曝
見高獲利財報　他3個月投資1700萬全噴光　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美軍援又軍售目的？　宋忠平：讓台灣過度依賴，烏克蘭已經如此

美眾院通過「百億軍援台灣」國防授權法　陸：堅決反對

太嗨了！26歲球迷熬夜看世足　隔天半身麻木「顱內大血管丟失」　

23歲妹「為愛遠嫁印度」下場悲劇！淚曝恐怖近況：沒被殺掉已感恩

2022陸網十大流行語揭曉　「栓Q，服了你老六」入榜

劉兆玄低調訪陸　兩岸企業家峰會「有共識」將推動電動車合作

李克強：隨著防疫十條落實　中國經濟增速將會持續回升

陸方艙一夜變「超級爛尾樓」？　衛健委：改成亞定點醫院

港專家：大陸選擇冬天放寬防疫　恐出現疫情「海嘯式爆發」

防疫急轉彎！陸專家：無症狀感染者「不是病人」

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

美軍援又軍售目的？　宋忠平：讓台灣過度依賴，烏克蘭已經如此

美眾院通過「百億軍援台灣」國防授權法　陸：堅決反對

太嗨了！26歲球迷熬夜看世足　隔天半身麻木「顱內大血管丟失」　

23歲妹「為愛遠嫁印度」下場悲劇！淚曝恐怖近況：沒被殺掉已感恩

2022陸網十大流行語揭曉　「栓Q，服了你老六」入榜

劉兆玄低調訪陸　兩岸企業家峰會「有共識」將推動電動車合作

李克強：隨著防疫十條落實　中國經濟增速將會持續回升

陸方艙一夜變「超級爛尾樓」？　衛健委：改成亞定點醫院

港專家：大陸選擇冬天放寬防疫　恐出現疫情「海嘯式爆發」

防疫急轉彎！陸專家：無症狀感染者「不是病人」

東森購物鋅C望「全家」熱賣中　買就抽「iPhone14」

超商獨家！最新「微醺酒香拿鐵」迷你酒瓶超Q　全台限量3萬組

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

證交所12日審查泓德能源上市案　創新版第2家掛牌企業將到來

起家雞排第2！韓主廚評比在台韓式炸雞　「第1名給這家」

嗆養貓別回家！1周後阿公阿嬤「示範親乖孫」　過來人揭狠心真相

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

洗衣機漂詭異物！房客入住1周「每晚全身癢爆」　一翻床墊崩潰

碩士男嗆女店員「沒讀書」！零錢砸臉：像乞丐卑賤　判刑才知糟了

孟耿如「身心俱疲」勾媽媽網友血淚！親揭和黃子佼婚姻現況

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

大陸熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

快訊／台水產品99.9％全軍覆沒！

童頭塞電鍋下場悲劇　影片笑翻網

遭公公鐵鏟爆頭！失聰人妻臉掛血瀑布驚恐求救

酒後遭輪流性侵！少女慘死旅館身分曝光

直擊！北京賣屏東午仔魚　

中國影響力指數 台灣媒體受影響程度世界第一

世足運彩賺12萬！他嫌少衝彩券行砸店

小姨背拐賣外甥黑鍋　他22年後現身曝真相

半夜劇痛一摸滿手血　竟是老鼠咬

廣東前公安廳長李春生主動投案 曾帶隊滅「冰毒教父」被拍成電影

OL「每天準時下班」遭關切　網：要給加班費？

澳門全面取消入境後核酸、快篩要求　台灣入境維持5天集中隔離

北京新宣布「境內抵京不用3天3檢」

更多熱門

相關新聞

世銀上調對中國經濟增速預期　陸：防疫受肯定

世銀上調對中國經濟增速預期　陸：防疫受肯定

世界銀行28日發布東亞和太平洋地區經濟報告，將今年中國經濟增速預期上調至2%，比6月預期上調1%，並預測中國經濟明年將增長7.9%。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，中國經濟加快復甦將為擴大中外經貿合作提供更多機遇，為推動全球復甦注入更多的動力，也會為世界人民帶來更多的信心。

李克強：就業若充分「經濟增速低可接受」

李克強：就業若充分「經濟增速低可接受」

陸31省經濟「成績單」揭曉

陸31省經濟「成績單」揭曉

經濟增速放緩被唱衰　陸媒：短視！

經濟增速放緩被唱衰　陸媒：短視！

陸今年GDP增速　IMF預測降至6.6%

陸今年GDP增速　IMF預測降至6.6%

關鍵字：

防疫十條經濟增速

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

快訊／王大陸認愛大馬女神！

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面