李克強：隨著防疫十條落實　中國經濟增速將會持續回升

▲大陸國務院總理李克強。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李克強8日表示，中方根據疫情形勢變化，公布了進一步優化落實防控的十條措施，隨著優化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升。

李克強當天在安徽黃山分別會見了世界銀行行長馬爾帕斯、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，以及世界貿易組織總幹事伊維拉。

會見馬爾帕斯時，李克強指出，中國是最大的發展中國家，世行是最大的多邊開發機構。中方願進一步深化同世行的合作，共同應對世界經濟面臨的複雜問題，「中國致力於打造市場化法治化國際化營商環境。歡迎各國企業擴大對華投資合作。」

李克強提到，中國實現穩就業穩物價、穩住了宏觀經濟大盤，經濟運行保持在合理區間，這在疫情衝擊背景下實屬不易。

李克強並強調，中方根據疫情形勢變化，公布了進一步優化落實防控的十條措施，隨著優化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升，「中方將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，守護人民生命安全，維護好正常生產生活秩序。」

會見伊維拉時，李克強說，中方堅定支持以世貿組織為核心的多邊貿易體制，加入世貿組織20多年來，既發展了自己，也惠及世界，「中國作為世界最大發展中國家，將在世貿組織中堅持權利與義務相平衡的原則，承擔與自身經濟發展階段水平和能力相符的責任。」

李克強還說，中方堅持多邊主義，維護自由貿易、公平貿易，願繼續深化同世貿組織的合作，與各方一道推動世貿組織改革朝著正確方向發展，達成總體平衡、體現發展導向的結果。