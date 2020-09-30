世銀上調對中國經濟增速預期　陸：證明防疫受到國際肯定

▲世界銀行。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

世界銀行28日發布東亞和太平洋地區經濟報告，將今年中國經濟增速預期上調至2%，比6月預期上調1%，並預測中國經濟明年將增長7.9%。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，中國經濟加快復甦將為擴大中外經貿合作提供更多機遇，為推動全球復甦注入更多的動力，也會為世界人民帶來更多的信心。

汪文斌30日在例行記者會上指出，世界銀行發布的報告表明，國際社會高度肯定中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展取得的顯著成效，「中國經濟持續企穩復甦，對世界經濟增長的拉動作用進一步凸顯，這對提振全球的市場信心具有積極意義。」

▼大陸外交部發言人汪文斌。



汪文斌提到，今年前8個月，中國企業對「一帶一路」沿線國家的非金融類直接投資118億美元，同比增長31.5%；上半年，中國對東盟投資達62.3億美元，同比增長53.1%。

汪文斌表示，今年1至8月，中國與東盟貿易總額達到了4165億美元，逆勢增長3.8%，中國和東盟實現了雙方互為第一大貿易夥伴的歷史性突破；今年前6個月，中歐班列運輸進出口貨物同比增長30%，成為穩定國際供應鏈的鋼鐵駝隊。

汪文斌強調，可以預見的是，中國經濟加快復甦將為擴大中外經貿合作提供更多機遇，為推動全球復甦注入更多的動力，也會為世界人民帶來更多的信心。