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工地熊抱噁蹭女子！陸籍包商扯「台灣禮儀」當庭開罵：沒有多偉大

▲▼工地,房產,房地產,建築,工人。（示意圖／Pixabay）

▲包商在工地猥褻女設計師，不僅不認罪道歉還在庭上開罵對方。（示意圖／Pixabay）

記者黃資真／台北報導

一名陸籍王姓包商透過建案認識擔任室內設計師的女子，某日卻在工地用胸部狂蹭對方，還用下體碰觸女子下體與大腿，女子不堪受辱報警處理。審理時王男不僅辯稱此舉是「台灣禮儀」，甚至當庭嗆女子「沒有多偉大」、「還在賴」，士林地院認為王男態度惡劣無悔意，依強制猥褻罪處1年。可上訴。

判決指出，陸籍56歲王男已婚育有1個小孩，為某建案的拆除包商，因而與擔任室內設計師的女子小馨（化名）認識，2021年11月4日，王男違反小馨意願，在工地內強行環抱她，先以胸部磨蹭胸部，再以下體碰觸她的大腿，事後小馨向男友、同事哭訴，決定提告。

審理時王男承認有擁抱對方，但都有經過對方同意，「我認為這是台灣的禮儀，就是友誼性的抱一下。」

不過，小馨證稱，事發前幾天起王男開始會問要不要接送，也一直跑過來要抱她，事發當天她在工地走了一圈檢查完畢後，王男突然衝上前抱住自己狂親，臉頰都是他的口水，猥褻行為持續約10秒鐘，後來好不容易伸出右手肘作勢要攻擊，王男才放開。

法官認為，王男雖為大陸人，但住在台灣已經5年，應當不至於對台灣生活禮儀有如此南轅北轍之誤解，且王男辯詞多有前後矛盾瑕疵，顯見只是事後矯飾之詞，不予以採信，然而王男至今不僅未取得小馨諒解，甚至當庭指責她「沒有多偉大」、「還在賴，要咬我一口就對了」，法官痛批其態度惡劣、毫無悔意，因此依強制猥褻罪判處1年。全案仍可上訴。

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