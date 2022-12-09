防疫急轉彎！陸專家：無症狀感染者「不是病人」

▲李蘭娟。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫急轉彎，不只防疫措施放寬，專家也開始宣傳染疫並不可怕的觀念，大陸染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟8日受訪表示，雖然無症狀感染者有傳染性，但無症狀感染者不是病人，大家無需恐慌，「無症狀感染後，大多數人可以獲得不同程度的特異性免疫，這對於防止流行擴散有積極意義。」

根據《人民日報》健康客戶端報導，李蘭娟提到，隨著新冠病毒的變異，從原始毒株到Delta病毒，再到現在的Omicron變異株，致病率越來越低，這也是符合傳染病變化規律的，「最近國家出台二十條、提出十條，充分體現了我國高水平的精準科學防控，最大程度保護人民群眾生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對群眾生產生活秩序和經濟社會發展的影響。」

李蘭娟指出，未來，無症狀感染者不必作為疫情防治的重點，應當主要將防治重心轉向「防重症、降死亡」，同時，要加強對新冠重點人群的保護，「要繼續普及新冠疫苗接種，加強對老年人群和慢性病等免疫功能低下重點人群的保護，保障其基礎疾病的治療。」

李蘭娟強調，雖然無症狀感染者有傳染性，但無症狀感染者不是病人，大家無需恐慌，無症狀感染在我們傳染病學教材中稱為「隱性感染」，在大多數病毒性傳染病中，無症狀感染是最常見的表現，其數量常遠遠超過顯性感染。無症狀感染不是疾病，「無症狀感染後，大多數人可以獲得不同程度的特異性免疫，這對於防止流行擴散有積極意義。」

李蘭娟還說，首先，要了解現在的病毒即使感染也基本都是無症狀感染者，所以不要恐慌，「感染者如果沒有症狀就無需治療，做好自我健康監測，出現發燒、咳嗽等症狀，可以對症治療，症狀明顯者可到發熱門診診治。」