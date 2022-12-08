不滿美又對台2項軍售！　國台辦正告民進黨：「台獨」是絕路

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國國防安全合作局（DSCA）7日公布兩項最新對台軍售，金額高達4.28億美元。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日回應指出，正告民進黨當局，「台獨」是絕路。「以武拒統」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣同胞推向火坑。

朱鳳蓮指出，「我們堅決反對美國向中國台灣地區出售武器。」美方的售武行徑嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，是對「台獨」勢力的縱容支持，是對台海地區和平穩定的破壞。敦促美方切實恪守一個中國原則，立即停止售合武器和美台軍事聯繫，把不支持「台獨」的政治承諾落到實處。

她強調，正告民進黨當局，「台獨」是絕路。「以武拒統」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣同胞推向火坑。

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

稍早，大陸外交部發言人毛寧也表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

毛寧提到，美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，向中國台灣地區出售武器，損害中國主權和安全利益，損害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

毛寧指出，中方對此表示強烈不滿，堅決反對，將採取有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

毛寧強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」的承諾落到實處，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造新的台海局勢緊張因素，停止搞「以台制華」，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。