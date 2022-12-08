次世代疫苗20縣市安排校園接種　莊人祥：明年1／20前打完

記者嚴云岑／台北報導

5歲至11歲兒童追加劑已開放接種，其中6~11歲可打莫德納BA.5次世代疫苗，滿5歲至未滿6歲兒童，則提供單價BNT疫苗（兒童劑型）作為追加劑接種。指揮中心發言人莊人祥今（8）日表示，目前已有20縣市安排校園接種，預計明年1月20日前可打完，相關時程會依照各縣市教育局、衛生局協議推動，希望家長配合時間讓孩童接種。

指揮中心12月2日開放兒童施打追加劑，後續將進入國小安排校園接種，由於距離學期結束僅剩下1個多月，莊人祥上周表示，各縣市目前正在著手接種意願意見蒐集，約需要一周時間，下周會公布更多細節，估計本月就會陸續啟動國小校園接種。

目前國內共採購211萬劑莫德納雙價BA.5次世代疫苗，指揮中心統計，昨日全台共接種2萬0264劑，開打迄今累計接種36萬餘劑。

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為新冠疫情設立的特別條例將退場，衛福部啟動《傳染病防治法》修法，力拼明年1月送行政院預告。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（8）日被問及修法進度時表示，修法分兩階段，第一階段是要銜接明年6月30日就要結束的特殊條例，讓防疫工作能夠持續，目前已列出條文請專家審視，因為內容多元，無法用幾句話說明清楚，待預告條文確定後再與國人報告。