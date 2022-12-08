獨／被誤認「護航賓士違停」慘吞1顆星攻擊　闆娘喊冤：生意掉7成

▲台中東區玉軒居被網友誤會「護航賓士違停」，店家生意大受影響，掉了將6、7成，還遭1顆星攻擊。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市東區十甲路前簡餐店「玉軒居」位處黃金店址，卻在11月傳出店前2台賓士違停，被一名男子錄影檢舉，眾車主「群攻」開罵檢舉男，影片被傳上網路後，有網友誤認其中一女是玉軒居老闆娘，紛紛到網路上留言開酸，還跑到Google評論留1顆星。賴姓闆娘出面受訪喊冤，說自己也是後來才知道這件事，店家從來沒有介入過，若有人違停，也是會多少勸導。

稍早報導《台中男「連抓兩台賓士違停」車主氣炸 群攻狂譙：真的很無聊》，起因是一名男子在東區十甲路前違規熱點檢舉2台賓士，結果跟車主們在店前爭吵，其中一女還質問檢舉男「靠很近、摩擦胸部、當不起你阿姨」等語。

▲▼ 賓士轎跑車跟豪華休旅車車主均離開，但其中一女仍在現場跟錄影男子爭論。（圖／YouTube／Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台 授權）

檢舉男將整個過程發上YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台」，寫下「阿姨說我靠過去蹭牠胸部」，短短2晚就突破5萬次觀看，一把火意外燒到店家，許多網友誤認影片中女子就是店家闆娘，質疑店家出來護航違停，大批網友在社群媒體上開罵「凡消費可違停轉角紅線」、「門口附設停車格，太方便了，六星好評」，並且在Google評論留下1顆星。

▲賴姓闆娘表示，這兩天收到上百封負評，一開始真的一頭霧水。（圖／記者許權毅攝）



賴姓老闆娘今（8）日獨家接受《ETtoday新聞雲》採訪，開頭便喊冤說：「是客人跟檢舉達人的問題，就算是自己收到紅單我也會繳，誤認我是跟他吵，比較無辜是我們沒有跟人家吵過這個問題。」

她表示，目前負評大概有100多封，內容大多是說「我們鴨霸、馬路都我們家的、門口停車合理」這類評論，昨天店裡馬上就空了，生意掉了6、7成左右，她一頭霧水，有嘗試回應2個訊息，想知道哪裡得罪？結果還是沒用，越來越多，深入了解後才知道是這件事。

▲▼店家希望息事寧人，生意能夠恢復正常就好，並呼籲網友不要再誤解攻擊。（圖／記者許權毅攝，下圖點圖可放大）



賴姓老闆娘感嘆表示，希望息事寧人，搞清楚就好，不要再攻擊，生意畢竟很難做，現在突然大受影響，自己也嚇一跳，Google評論是3.9顆星，昨天一度掉到3.2顆星，直到今天中午才慢慢回到3.7顆星。

▲▼ 記者觀察，今日中午用餐時段，店家座位大概只有3成滿。（圖／記者許權毅攝）

