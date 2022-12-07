「首波冷氣團」下周報到　低溫恐探14°C↓！颱風可能生成路徑曝

▲未來一周持續涼冷，下周可能有冷氣團南下。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日天氣略微回暖，周五起又受到東北季風影響，溫度再度下降，到了下周二低溫將下降至16度左右。中央氣象局指出，目前多個預報模式都顯示下周可能會有冷氣團來襲，氣象專家彭啟明表示，下周三、四影響台灣的冷空氣強度逼近冷氣團邊緣，台北有機會出現14度以下低溫。

氣象局預報員黃恩鴻表示，明日天氣與今日類似，溫度可能略微回升一些，北部、東半部雲多有零星降雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部雨勢較明顯，雨時長、有局部大雨，中南部多雲到晴可見陽光。

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周五到下周三都受到東北季風影響，迎風面持續有雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部有局部大雨，中南部仍是多雲到晴，但溫度略降，預計溫度會兩天下降一度，到了下周二北台灣低溫16、17度，高溫18、19度，中南部、花東影響少，但高溫也略降至24到27度。

▲熱帶擾動持續發展中。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象達人彭啟明及資深天氣分析師吳聖宇指出，下周三、四影響台灣的冷空氣強度可能就在大陸冷氣團的邊緣，北部地區尤其要留意溫度下降趨勢，再來展望到年底前因為連續的大陸冷高壓冷空氣南下，有可能溫度都會比較偏涼偏冷。

對此，黃恩鴻證實，目前多個模式都有顯示下周可能會有冷氣團來襲的訊號，不過時間點不確定性仍大，只能說下周有冷空氣南下的機會高，至於是否達到冷氣團標準（台北出現14度或以下低溫）則還需觀察。

另外臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，目前位於菲律賓與關島之間有一個熱帶擾動92W正在發展中，有更進一步發展的機會，可能成為今年最後的颱風，預計周末移動到菲律賓附近，未來將轉向東北或前進南海，不過大氣環境配置不利颱風靠近台灣，僅需留意外圍水氣影響。

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