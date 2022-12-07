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性愛妹被「撿屍」垃圾桶　還慘遭殘忍分屍腿變形！警查真相太驚人

性愛妹被「撿屍」垃圾桶，還慘遭殘忍分屍腿變形！警查真相太驚人。（翻自brighttv.co.th）

▲性愛妹被「撿屍」垃圾桶，真相讓人「又驚又笑」。（圖／翻自brighttv.co.th）

圖文／鏡週刊

泰國阿瑜陀耶（Ayutthaya）地區在本月4日有一名收垃圾人員報案，稱在垃圾桶內發現女性遺體，而且明顯可見被殘忍分屍的跡象。警方獲報後到場查看，但做了調查後，發現真相讓人「又驚又笑」。

據英國《都市報》報導，警方指出，當天晚上一名收垃圾人員報案指出，在垃圾箱現場發現一具疑似遭到分屍的女性遺體。隨後警方趕往現場調查，並認為可能是一起兇殺命案。警方表示，現場發現兩個大型白色塑膠袋，袋中找到女性殘肢，還有女腿露出垃圾桶。

「女屍」原來是性愛娃娃。（翻自brighttv.co.th） 清潔員一度以為在垃圾桶裡有女屍，嚇壞不少人。（翻自brighttv.co.th）

▲清潔員一度以為在垃圾桶裡有女屍，嚇壞不少人。（圖／翻攝自brighttv.co.th）

不過警方進一步把「屍體」從袋中拿出來後，發現其實這不是人類遺體，而是「性愛娃娃」。警方表示，現場有找到娃娃的手腳四肢，但就是沒有發現娃娃的頭部與軀幹。警方也研判，這個性愛娃娃的廢棄物，可能被丟棄幾個小時後，就被清潔人員發現。

警方確認這並非命案。（翻自brighttv.co.th）

▲警方確認這並非命案。（圖／翻攝自brighttv.co.th）

警官察納龍（Chainarong Tang-on）表示，目前已經確定這具「女屍」，其實是性愛娃娃，因此他們也呼籲當地民眾不用太擔心。至於消失的「頭部」與「軀幹」，察納龍也開玩笑地說：「可能被主人特別保存了吧！」

 


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