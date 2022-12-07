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社會 社會焦點 保障人權

遇警車瞪大眼還用假身分　「2條通」男露餡被上銬

記者楊熾興／桃園報導

21歲張姓男子與女友坐在超商內見警車突然瞪大眼並作勢要逃跑，眼尖員警立即上前盤查，張男還一度出示他人證件企圖矇混，員警一看直搖頭，因為照片與他本人差很大，張男才坦承是冒用朋友的，因為他身揹2條通緝；另警方在某卡拉OK進行臨檢，查獲店家服務員46歲女子因毒品遭通緝，員警依法分將2人逮捕解送歸案。

▲2條通緝張姓男子冒用友人證件，因照片差很大被警方識破。（圖／桃園警分局提供）

▲2條通緝張姓男子冒用友人證件，因照片差很大被警方識破。（圖／桃園警分局提供）

▲▼新北市陳姓女子因工作及居住桃園，未收到司法文書不知遭通緝。（圖／桃園警分局提供）

▲▼新北市陳姓女子因工作及居住桃園，未收到司法文書不知遭通緝。（圖／桃園警分局提供）

▲▼新北市陳姓女子因工作及居住桃園，未收到司法文書不知遭通緝。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局強化治安維護工作，落實執行威力掃蕩勤務，6日晚規劃於各重要路口及酒店、卡拉OK店等易滋事場所，進行路攔檢與臨檢盤查，以提高見警率配合綿密的盤檢查察，嚇阻宵小蠢動。

大樹派出所員警昨日21時10分許執行路攔檢勤務時，發現桃園區大林路某超商內有對情侶，男生看到警車突然瞪大雙眼，並作勢要逃跑，員警立即進行盤查，張男雖出示證件，但員警看了卻搖頭，因為證件照片與其本人容貌差距太大，且連生日都說不來，經追問，張男坦承證件是朋友的，經查詢他因涉嫌「不能安全駕駛」及「妨害秩序」罪嫌，分別遭新竹地檢署及桃園地檢署發布通緝，員警依法將其逮捕解送歸案。

武陵派出所副所長吳家鳴昨晚22時許，率同仁於新生路某卡拉OK進行臨檢，在過濾在場人身分時，發現店家服務生陳女(46歲)因涉嫌毒品案遭新北地檢署發布通緝中，陳女感到驚愕，並解釋說自己的案件2年前就結束了，怎麼還會被通緝？經查詢因其新北市戶籍地已無人居住，她目前因工作及住在桃園，故未收到司法文書才被通緝。

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