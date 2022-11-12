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社會 社會焦點 保障人權

心虛！等紅燈警車停後面　綠燈加速逃竄巷弄丟出「神奇1包」被逮

▲▼鼓山毒品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警撿起洪男丟棄的紙巾，裡面藏著毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名打零工的洪姓男子（45歲）10日凌晨騎機車停等紅燈時，眼睛餘光撇見後方一部警車就停在後方，一見綠燈亮起，立刻催足油門全速前進，希望能夠儘快離開警方視線，但洪男異常的舉動反而引起員警懷疑，一路尾隨在後，直到竄入巷弄後躲到一旁停車場，男子見警車還是跟來了，趕緊將身上一包濕紙巾丟棄，全程目睹的員警趕緊撿起來查看，果然裡面藏著毒品，當場上銬帶回偵辦。

▲▼鼓山毒品 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方在濕紙巾袋子裡查獲毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局鼓山派出所巡佐黃彥彰、警員張博舜、賴沐恩10日凌晨1點執行快打勤務時，巡經鼓山區九如四路停等紅燈時，發現前方騎士見號誌轉換為綠燈後，迅速埋頭急催油門加速離去，員警直覺可疑並尾隨在後並伺機盤查。

洪男發現甩不掉警車後急速轉彎到小巷內，並將機車停放路旁停車場、站在暗處以躲過警方視線，沒想到警車還是跟了上來，洪男趕緊丟掉手中的整包溼紙巾，但這個舉動讓員警更加確定有問題。

員警撿起濕紙巾查看時，心虛的洪男結結巴巴地問著：「那不是我的，為何要說是我的！」，員警喝斥：「我都看到你丟了！」，才讓洪男無言以對。員警逐一打開包裝後，果然在濕紙巾包裝袋裡找到用夾鏈袋裝著的毒品一包（毛重3.92公克)。經檢測呈現一級毒品海洛因反應，全案訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

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