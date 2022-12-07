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銜接特別條例！傳染病防治法修法分2階段　第1階段趕明年1月送政院

記者洪巧藍／台北報導

為新冠疫情設立的特別條例將退場，衛福部啟動《傳染病防治法》修法。衛福部長薛瑞元今（7）日表示，修法會分兩階段，其中第一階段會優先針對銜接特別條例相關、比較沒有爭議性的條文進行，為了趕上時間，預告期可能會縮短，最慢明年1月送入行政院。

▲▼薛瑞元 立法院社福衛環委員會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長薛瑞元赴立法院社福衛環委員會，會前受訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

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因應《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》將於明年6月30日屆期，衛福部啟動修訂《傳染病防治法》，並分兩階段進行，修法小組由衛福部次長王必勝擔任召集人，預計下個會期送立法院審理。

薛瑞元今日出席立法院社福衛環委員會繼續審查中華民國112年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算，會前受訪被問及修法進度。他表示，目前是採兩階段修法，第一階段針對特別條例明年6月結束的銜接，以及比較沒有爭議性條文，第二階段還要從長計議，可能要更多討論條文才會放入。

薛瑞元也提到，第一階段會先送出一個版本，得以趕在紓困條例明年6月結束之後銜接上。被問及何時送出衛福部？薛瑞元則表示，為了盡快送出，預告時間可能會縮短，希望最慢明年1月進入行政院，但由於還在過程中，僅為預計時程。

薛瑞元日前針對修法表示，疾管署修法小組已整理出急迫問題，他會聽取報告並會負起責任提供意見。被問及目前已經瞭解哪些急迫問題，薛瑞元則表示，已經有報告過，但現在要全部提起有困難，如果有進一步整理、釐清些方向，會再和外界報告。

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