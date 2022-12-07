用教召系統報復渣男！送進「最溫柔的刑求」　網友卻說誤會大了

▲網友用教召系統報復前男友。（資料圖，與本文無關／軍聞社）



記者崔子柔／綜合報導

教召系統一直以來被網友傳說是「報名系統」，只要登錄就會被召回，一名網友近日發文說他用這種方法報復偷吃的前男友，卻有不少人說原PO把玩笑當真，「教召是有固定人數的」。

原PO 4日在Dcard發文表示，他為了報復前男友偷吃，用他的身分證字號登錄教召系統，「登錄即報名，進去12天吧」，還說「如果你身邊有渣男，請用這個當最溫柔的刑求」。

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▲網友發文。（圖／翻攝自Dcard）



▲原PO也附上教召系統的截圖，不過地點和部隊都被碼掉，僅留下召訓時間為112年度的資訊。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友留言表示，「我學起來了，謝謝你」、「年度最佳復仇手段」、「這個報復方法很好呀，有報復到，同時為國奉獻」、「可是不會被抓到嗎？就是被他發現，不然我也想幫我弟報」。

不過也有人說，「一堆以為真的是報名系統的人」、「我好奇這沒有法律責任嗎」、「你開心就好，還真的把大家開玩笑的當真咧，教召是有固定人數的，營區又不是想放多少人就能多少人，都要事先規劃，哪有可能讓大家這樣查詢就中獎」、「只能說你爽就好，雖然根本不是這樣運作的」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

