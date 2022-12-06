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伊藤潤二快閃店來了！入口有人頭氣球　巨型富江重現漫畫驚人場景

▲▼伊藤潤二限定快閃店來台。（圖／主辦提供）

▲「伊藤潤二」限定快閃店來台。（示意圖／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

伊藤潤二粉絲注意！恐怖美學大師漫畫大師伊藤潤二限定快閃店來台，入口就有經典的「人頭氣球」，展場內還有等比大小的雙一、巨型富江，官方為了她更特地將專屬道具空運來台，各種被驚人的漫畫場景，將如實呈現，膽小勿入。此次也有多款周邊商品，快閃店將於12/30~3/19在華山文創園區中1A登場。

此次「伊藤潤二限定快閃店」的門口，將打造第一個打卡點，經典的「人頭氣球」隨風飄盪迎接，一次多顆氣球同時飄，讓粉絲溫故知新；而右牆面則是「富江」分裂、重生、大量複製的經典畫面；連地板都有巧思，各種變形噴射狀的富江，繚繞在腳邊。

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▲▼伊藤潤二限定快閃店來台。（圖／主辦提供）

▲快閃店門口屆時將有經典的「人頭氣球」隨風飄盪迎接。（示意圖／主辦提供）

專屬展區裡，有等比大小的「雙一」正在詛咒，隨後能看到幾尊「巨型富江」，以經典的屈膝，坐在地下室水缸中重生。官方為了她，甚至特地空運來台專屬道具，各種被明殺、暗殺血肉模糊的漫畫場景，將如實呈現，主辦還特別警告「膽小勿試」。

VR特區中，特別收錄第一季驚選集令人難忘的角色齊聚一堂；在VR特區的背後，等待大家的是血淋淋的事發現場，主辦表示這方面暫時「不劇透」，期望粉絲在動畫第二季開播前，親自來感受沈浸式體驗。

▲▼伊藤潤二限定快閃店來台。（圖／主辦提供）

▲▼伊藤潤二限定快閃店來台，官方為富江特地空運來台專屬道具。（示意圖／主辦提供）

▲▼伊藤潤二限定快閃店來台。（圖／主辦提供）

「伊藤潤二快閃店」也推出多款周邊，外出、居家用品都有，像是以富江、時尚模特兒2位女主角，打造隨身折疊鏡；還有絕無僅有的滿版漫畫摺疊傘，適合在路上跟伊藤潤二粉相認。

此次周邊當中，也開發出多款造型抱枕，像是真人等比例大小的富江抱枕，主辦透露，這是東奔西跑、委託多家製造商才終於製成，原因是很多家廠商覺得「這設計太可怕了，連做都不敢做！」

為了慶祝快閃店開幕，特別出了4款貼紙在現場免費送，若想搜集4款，可以隔一陣子再度造訪，快閃店也會持續推出新品。

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