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半裸猛男秀「大肌肌」示範心電圖機！地方媽媽暈爆：需要來救火

▲旁白哥分享心電圖機示範圖引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／旁白鴿）

▲旁白哥分享心電圖機示範圖引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／旁白鴿）

記者閔文昱／綜合報導

創心醫電股份有限公司日前捐贈10台心電圖機予新竹縣、市消防局、新竹縣衛生局及學校使用，而為了使民眾更加了解心電圖機的使用方式，社團法人中華緊急救護技術員協會也實際操作示範。不過，擔任受試者的男子身材精壯，尤其是那碩大的胸肌，讓不少女網友看了瞬間嗨翻，意外引發熱議。

網紅「旁白鴿」5日在臉書分享社團法人中華緊急救護技術員協會示範如何使用心電圖機的畫面，只見2名技術員正一邊操作一邊講解，並將電極夾夾在擔任受試者的四肢上，看起來相當專業。文中也透露，心電圖機可將心電圖傳給醫師群組判讀，搶黃金急救時間。

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畫面曝光後，許多網友卻將注意力放在躺在擔架上的受試男子上，因為他身材精壯，鼓起的胸肌和粗壯的手臂更是讓不少女性歪樓，紛紛驚呼「眾姐妹們很願意趴上去聽看看心跳的慌不慌」、「這胸肌真的100分」、「觸電的那種感覺，已慢慢出現」、「想要好好為男子檢查傷勢」、「求胸肌先生的IG、臉書」、「需要地方的消防哥哥前來救火」。

留言也意外釣出新竹縣政府消防局，除了透露示範者是新竹縣消防局2022年形象月曆11月主角外，還支援了一張正面照，再度引發關注。

▼新竹縣政府消防局曝光猛男正面照。（圖／翻攝自Facebook／新竹縣政府消防局）

▲新竹縣政府消防局曝光猛男正面照。（圖／翻攝自Facebook／新竹縣政府消防局）

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