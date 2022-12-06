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柯文哲搭廉航遭爆「要求VIP服務」！四叉貓揭特權2招佔走接駁車

▲▼柯文哲搭乘「樂桃航空」赴琉球參訪。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲柯文哲搭乘「樂桃航空」赴琉球參訪。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者閔文昱／綜合報導

台北市長柯文哲1日下午赴日本沖繩行銷悠遊卡並宣傳疫後觀光，更貼上搭乘飛機的照片，結果被眼尖的網友發現，他所搭乘的飛機為「廉價航空」，引發一片盛讚。不過，網紅「四叉貓」劉宇卻爆料，有疑似航空公司內部人員指控，柯文哲當天竟臨時要求「VIP服務」，不和一般旅客搭同班接駁車。

四叉貓5日下午在臉書以「台北市長的畢業旅行」為題表示，柯文哲所搭乘的廉航是樂桃航空，登機下機必須搭乘機場接駁車，不料「偉大的台北市長」柯文哲一行人下機時突然要求給予VIP服務，少少幾人就以插隊、包車的方式直接佔走第一台接駁車。

▲四叉貓爆料柯文哲搭廉航卻要求「VIP服務」。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲四叉貓爆料柯文哲搭廉航卻要求「VIP服務」。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

四叉貓貼出對話截圖，只見一名疑似航空公司內部的人員在群組暗指，「台灣某位市長」搭乘該公司航班從台北出發前往沖繩洽公，下機時突然要求一行人是VIP，不能跟一般乘客搭同一班接駁車，所以先上了第一台接駁車離開，其他客人則要等下一班。

該內部人員還提到，他們公司並沒有提供VIP服務，對方事前也沒先提出要求，「雖然其他客人當場沒有抱怨，但不代表不會介意」。貼文一出，馬上上不少網友開酸「咦？當時搭機不是還搏版面說搭經濟艙多麼平民之類的嗎？原來演歸演，平時還是很高貴的」、「省錢模式太辛苦了，只能裝一半」、「人前柯P，人後VIP」。

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柯文哲四叉貓劉宇

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