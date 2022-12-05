冬季吃太補恐釀反效果！中醫2招擺脫腰痠背痛　四肢冰冷也有救

▲冬天腳步近，不少人都會吃薑母鴨、羊肉爐大進補。（圖／記者游瓊華攝）

記者許宥孺／高雄報導

冬天腳步近了，越來越多民眾開始排隊吃薑母鴨、羊肉爐，不過中醫師提醒，常心浮氣躁、長痘痘、便秘、易腰痠背痛者者應視情況進補，以免造成反效果。中醫師指出，可以選擇一些黑色的固腎食物簡單補；有四肢冰冷困擾的人，也可以多多保暖勞宮穴、湧泉穴、足三里和命門穴。

冷冷的天氣裡吃熱呼呼的薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等鍋類，簡直讓人大呼滿足。在中醫的觀點中，「春耕、夏耘、秋收、冬藏」，冬天確實是收藏萬物、蓄積能量的季節，但是關於冬令進補你補對了嗎？

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▲明華馬光中醫診所醫師魏子善。（圖／記者許宥孺翻攝）

明華馬光中醫診所醫師魏子善表示，南臺灣的氣候一般較為炎熱、潮濕，許多民眾雖然手腳冰冷，卻常常熬夜，出現心浮氣躁、口乾口苦、青春痘多與便祕的情況，這類的民眾在進補時要避免過於燥熱的食物，像是麻油、四物湯、羊肉爐…等等。如果手腳冰冷、頻尿且尿液顏色淡黃，冬天容易腰痠背痛的民眾則可以在冬季視情況來進補，但也不可天天吃補，以免導致長痘痘、睡不好、大便不順、嘴破…。

魏子善指出，冬天進補不一定非要選擇溫熱的薑母鴨、羊肉爐，可以選擇一些黑色的固腎食物，像是黑芝麻、黑木耳、黑豆、黑棗、紫米、香菇和烏梅，他也親曝2道料理食譜。

黑木耳露

黑木耳具有豐富的蛋白質、鈣、磷、鐵、胡蘿蔔素、維生素B2與膠質，可以讓我們的關節活動更靈活，骨骼更強健，非常適合一到冬天就關節僵硬，骨頭喀喀作響的民眾。

•材料：新鮮黑木耳12朵、紅棗適量、桂圓肉一小匙(不會便祕、嘴破的民眾才適合吃喔)、胡桃肉10粒(容易腰痠的民眾可加)、薑汁少許、水4500c.c.

•作法：

1.紅棗泡水30分鐘後去籽。

2.將黑木耳去蒂洗淨，撕成小塊後與桂圓肉、紅棗、胡桃肉一同放入果汁機中，加水3500c.c.打碎。

3.打好的黑木耳湯汁加入大鍋中，再加入1000c.c.的水，外鍋放兩杯水，開關跳起等候半小時再次添加兩杯水熬煮即可。

熬煮過程請中外鍋蓋必須留一個縫隙，建議擺上竹筷或是不銹鋼筷，外鍋蓋不可全部蓋上，以免黑木耳在鍋內亂噴。

紅豆紫米粥

•材料：紫米0.5杯、紅豆12g、薏仁12g、冰糖適量、水3-3.5杯

•作法：

1.將紅豆、薏仁、紫米洗淨瀝乾，放入鍋中浸泡約30分鐘。

2.倒入3-3.5杯水，喜歡吃稠一點放3杯，喜歡稀一點的放3.5杯。

3.放入電鍋中，外鍋放2杯水即可。

4.電鍋跳起後，加入適當量的冰糖，再於外鍋放半杯水，等電鍋跳起即完成。

5.如果喜歡稠度高一點的民眾，可在起鍋後用小火煮10分鐘。

不少年長者、女性都有四肢冰冷的困擾，魏子善醫師也列出4處穴道，以改善手腳冰冷的狀況。可在穴位用熱毛巾熱敷5-10分鐘，或用吹風機吹暖，時間約5分鐘，但要注意吹風機的距離，避免過燙。

雙手冰冷

勞宮穴：手指握拳，位於中指指尖。

雙腳冰冷

湧泉穴：腳底前1/3中中凹陷處，彎曲腳板後，從腳趾的第2、第3趾畫線下來與凹陷處交接處。

足三里：將食指到小指併攏，放在膝蓋外側下方的凹陷處（膝眼），在小指指腹的位置，距離脛骨一個大拇指的地方。

全身怕冷

命門穴：在脊椎上，位於肚臍正後方

▲勞宮穴。（圖／馬光中醫診所提供）

▲湧泉穴。（圖／馬光中醫診所提供）

▲足三里穴 。（圖／馬光中醫診所提供）

▲命門穴 。（圖／馬光中醫診所提供）