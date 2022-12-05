　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

流口水了！高雄「飄香50年老店」大公開　吃飯打卡抽住宿餐飲券

▲飄香50年的弘記肉燥飯舖。（圖／高雄市觀光局提供）

▲飄香50年的弘記肉燥飯舖甫留名紅色美食聖經。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄絕不是美食沙漠！高雄市觀光局盤點超過百家，開業50年以上的老店，共同推出「大港老味飄香半世紀」活動，提前備戰2023米其林指南。活動首波推出「VIP老饕卡」，只要到指定70家老店消費滿200元，就能獲贈1張，憑卡至指定老店消費即可享折扣；此外，至老店消費打卡，就有機會抽到豪華飯店住宿券及美食餐飲券。

觀光局長周玲妏表示，高雄美味食力卓越，今年《2022米其林指南》的必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20家美食榜上有名，其中不乏知名老店，像傳承三代的肉燥飯霸主老店柏弘肉燥、橋仔頭黃家肉燥飯、50年老店弘記肉燥飯舖，都成功留名紅色美食聖經，可見老味道的魅力是歷久不變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老饕不可錯過的最強大港老味攻略。（圖／高雄市觀光局提供）

▲老饕不可錯過的最強大港老味攻略。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局這次推出的「大港老味飄香半世紀」老店推廣活動，結合高雄捷運、輕軌與百家老店發行「大港老味美食地圖」，民眾可於6個捷運站（美麗島、高鐵左營、巨蛋、高雄車站、鹽埕埔、衛武營站）、5個旅服中心（高鐵、火車站、機場、田寮及觀音山）、6家飯店（漢來、圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅）及50間指定老店索取，老饕絕不能錯過最強的大港老味地圖攻略。

觀光局指出，「大港老味飄香半世紀」活動好康不間斷，首波推出「VIP老饕卡」，即日起至50間指定老店，單次消費滿200元，即可獲贈「VIP老饕卡」1張，每家限量50張，日後憑卡至70家指定老店（包含分店）即可享優惠折扣，詳細店家名單請參考高雄老味專區，另外在圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅指定合作飯店，旅客入住後也可免費使用證件租借「VIP老饕卡」，就是要讓吃貨們開心吃美食、享優惠。

▲前往50家指定老店消費滿200元可獲得VIP老饕卡。（圖／高雄市觀光局提供）

▲前往50家指定老店消費滿200元可獲得VIP老饕卡。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄第一家西餐廳「新國際西餐廳」第三代的老闆表示，很開心市府還記得這些老店家的好味道，期待能再帶動民眾到老店消費的風潮；另外店齡70歲的老江紅茶牛奶老闆也說，好好吃飯、好好睡覺、好好老江是高雄人的日常生活，也想藉由這次老味活動傳達高雄人享受生活的態度。

緊接而來的聖誕佳節及新年假期，復古派對在高雄正夯，第二波好康活動要請大家把塵封已久的寶貝挖出來，即日起至12月27日只要穿上復古服裝或帶著復古老物到70家指定老店吃飯拍照，並使用IG限動/貼文打卡（須為公開帳號），內文需包含「#50年老店不簡單」、「#老店店名」，就有機會抽到豪華飯店住宿券及美食餐飲券，前300名還有額外獲得精緻好禮。

▲兌換老饕卡50間店家。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼兌換老饕卡50間店家。（圖／高雄市觀光局提供）

▲兌換老饕卡50間店家。（圖／高雄市觀光局提供）

▲結合高雄捷運及輕軌的老味地圖。（圖／高雄市觀光局提供）

▲結合高雄捷運及輕軌的老味地圖。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來到鹽埕區不可錯過的大ㄎㄡ胖碳烤三明治。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來到鹽埕區不可錯過的大ㄎㄡ胖碳烤三明治。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來高雄一定要喝的老江紅茶牛奶。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來高雄一定要喝的老江紅茶牛奶。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄第一家西餐廳-新國際西餐廳。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄第一家西餐廳-新國際西餐廳。（圖／高雄市觀光局提供）

▲每個高雄人的火烤兩吃回憶-可利亞台式烤肉石頭火鍋。（圖／高雄市觀光局提供）

▲每個高雄人的火烤兩吃回憶-可利亞台式烤肉石頭火鍋。（圖／高雄市觀光局提供）

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
莎拉布萊曼生氣了！　台北小巨蛋「一棵樹」惹怒她
快訊／土石崩塌！　台鐵深澳支線「路線中斷」停駛
快訊／台鋼雄鷹首次擴編選秀　5球員名單出爐
快訊／國1死亡車禍！休旅車追撞大貨車　車頭消失慘狀曝
新竹女騎士閃臨停車遭輾亡！　司機下場曝
賴清德向蔡英文表態選黨主席　備戰2024
吳欣盈「孩子的爸」長相首曝光！　挺孕肚再婚「型男律師」
高雄前女警被詐騙！　1200萬全沒了
媽帶兒公園玩耍！　回家身後多1人嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸疫情「恐在春節前後大流行」　王必勝：暫不考慮返台者恢復居隔

辦理「減壓閥檢修」　桃園三區16953戶12／15停水16小時

臨時上鎖YouBike！他下班忘了「坐捷運回家」　隔日見車費嚇呆

流口水了！高雄「飄香50年老店」大公開　吃飯打卡抽住宿餐飲券

快訊／土石崩塌！台鐵深澳支線「路線中斷」列車暫時停駛

國際BQ.1疫情持續增加！羅一鈞：有可能成為下波主流病毒株

「急！在線等解答」　精選4款App最夯線上匿名問答玩起來

「鯨」奇大發現　成大與科博館挖出台灣史上最完整鯨魚化石

非本國籍人士在台確診　明年1／1起「需自付」隔離治療費用！

快訊／新增3例本土變異株！東部10多歲男「二度確診染BA.2.75」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

峮峮「現在單身」與柯震東舊識　無緣代班《小明星》：我很失落

大陸疫情「恐在春節前後大流行」　王必勝：暫不考慮返台者恢復居隔

辦理「減壓閥檢修」　桃園三區16953戶12／15停水16小時

臨時上鎖YouBike！他下班忘了「坐捷運回家」　隔日見車費嚇呆

流口水了！高雄「飄香50年老店」大公開　吃飯打卡抽住宿餐飲券

快訊／土石崩塌！台鐵深澳支線「路線中斷」列車暫時停駛

國際BQ.1疫情持續增加！羅一鈞：有可能成為下波主流病毒株

「急！在線等解答」　精選4款App最夯線上匿名問答玩起來

「鯨」奇大發現　成大與科博館挖出台灣史上最完整鯨魚化石

非本國籍人士在台確診　明年1／1起「需自付」隔離治療費用！

快訊／新增3例本土變異株！東部10多歲男「二度確診染BA.2.75」

大陸疫情「恐在春節前後大流行」　王必勝：暫不考慮返台者恢復居隔

辦理「減壓閥檢修」　桃園三區16953戶12／15停水16小時

新式體能測驗登場安全評估不馬虎　南消一大隊全面提升消防戰力

臨時上鎖YouBike！他下班忘了「坐捷運回家」　隔日見車費嚇呆

Hyundai供應回穩買車不用等　試乘再抽首爾5天4夜雙人遊

蘋果衝了！　iPhone 14 pro交貨期從36天縮至29天

韓韶禧「機場生圖」美到像時尚大片！　私服小眾韓牌穿出女神仙氣

流口水了！高雄「飄香50年老店」大公開　吃飯打卡抽住宿餐飲券

劉嘉玲娃娃裝險變孕婦裝　靠低胸露腿亮片禮服扳回一城

大巨蛋爛攤收完了！黃珊珊：遠雄放棄國賠、同意營收分潤

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

生活熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

兒子公園哭喊「爸爸不見了」！媽媽轉頭氣炸

館長「爆氣開吉」吳欣岱！

3縣市豪大雨！吹10級強風　今晚最冷探15℃

2023超強運「4星座」！工作財富大爆發

巡邏警腰包4個字　3萬人驚呆讚爆

W飯店「電梯突下墜」！業者賠償曝光

「3生肖」年底財運炸了！屬兔中獎機率高

雨不停！2波冷空氣接力一天降10°C

汽車亂停充電車格！特斯拉妹怒嗆：0878

更多熱門

相關新聞

又見假投資詐騙！高雄退休女警痛失1200萬

又見假投資詐騙！高雄退休女警痛失1200萬

高雄市假投資真詐騙案間發生率比去年同期上升，連一名退休的薛姓女警員也被以投資虛擬貨幣泰達幣被詐騙，初估金額達1200多萬。

女狂嘔吐被送進急診　竟是「膽結石掉入小腸」

女狂嘔吐被送進急診　竟是「膽結石掉入小腸」

女網紅硬舉百斤「漏尿」挨酸！女醫怒了

女網紅硬舉百斤「漏尿」挨酸！女醫怒了

高雄12/6停水6小時　1.5萬戶受影響

高雄12/6停水6小時　1.5萬戶受影響

高雄深夜球棒隊出沒！7車包圍囂張狂砸車擄人

高雄深夜球棒隊出沒！7車包圍囂張狂砸車擄人

關鍵字：

高雄高雄市觀光局

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

全班27名同學「有26人討厭他」

獨／范瑋琪上月才慟別奶奶...父親突「失足跌倒」搶救不治！

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

女星變「淫慾護士妹」多人混戰片全播出！老公傻眼了

不想愛愛？「無性生活」6下場曝光　醫：生病機率變高

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面