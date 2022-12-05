流口水了！高雄「飄香50年老店」大公開　吃飯打卡抽住宿餐飲券

▲飄香50年的弘記肉燥飯舖甫留名紅色美食聖經。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄絕不是美食沙漠！高雄市觀光局盤點超過百家，開業50年以上的老店，共同推出「大港老味飄香半世紀」活動，提前備戰2023米其林指南。活動首波推出「VIP老饕卡」，只要到指定70家老店消費滿200元，就能獲贈1張，憑卡至指定老店消費即可享折扣；此外，至老店消費打卡，就有機會抽到豪華飯店住宿券及美食餐飲券。

觀光局長周玲妏表示，高雄美味食力卓越，今年《2022米其林指南》的必比登推介（Bib Gourmand）名單，高雄共有20家美食榜上有名，其中不乏知名老店，像傳承三代的肉燥飯霸主老店柏弘肉燥、橋仔頭黃家肉燥飯、50年老店弘記肉燥飯舖，都成功留名紅色美食聖經，可見老味道的魅力是歷久不變。

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▲老饕不可錯過的最強大港老味攻略。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局這次推出的「大港老味飄香半世紀」老店推廣活動，結合高雄捷運、輕軌與百家老店發行「大港老味美食地圖」，民眾可於6個捷運站（美麗島、高鐵左營、巨蛋、高雄車站、鹽埕埔、衛武營站）、5個旅服中心（高鐵、火車站、機場、田寮及觀音山）、6家飯店（漢來、圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅）及50間指定老店索取，老饕絕不能錯過最強的大港老味地圖攻略。

觀光局指出，「大港老味飄香半世紀」活動好康不間斷，首波推出「VIP老饕卡」，即日起至50間指定老店，單次消費滿200元，即可獲贈「VIP老饕卡」1張，每家限量50張，日後憑卡至70家指定老店（包含分店）即可享優惠折扣，詳細店家名單請參考高雄老味專區，另外在圓山、翰品、福華、寒軒、帕鉑舍旅指定合作飯店，旅客入住後也可免費使用證件租借「VIP老饕卡」，就是要讓吃貨們開心吃美食、享優惠。

▲前往50家指定老店消費滿200元可獲得VIP老饕卡。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄第一家西餐廳「新國際西餐廳」第三代的老闆表示，很開心市府還記得這些老店家的好味道，期待能再帶動民眾到老店消費的風潮；另外店齡70歲的老江紅茶牛奶老闆也說，好好吃飯、好好睡覺、好好老江是高雄人的日常生活，也想藉由這次老味活動傳達高雄人享受生活的態度。

緊接而來的聖誕佳節及新年假期，復古派對在高雄正夯，第二波好康活動要請大家把塵封已久的寶貝挖出來，即日起至12月27日只要穿上復古服裝或帶著復古老物到70家指定老店吃飯拍照，並使用IG限動/貼文打卡（須為公開帳號），內文需包含「#50年老店不簡單」、「#老店店名」，就有機會抽到豪華飯店住宿券及美食餐飲券，前300名還有額外獲得精緻好禮。

▲▼兌換老饕卡50間店家。（圖／高雄市觀光局提供）

▲結合高雄捷運及輕軌的老味地圖。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來到鹽埕區不可錯過的大ㄎㄡ胖碳烤三明治。（圖／高雄市觀光局提供）

▲來高雄一定要喝的老江紅茶牛奶。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄第一家西餐廳-新國際西餐廳。（圖／高雄市觀光局提供）

▲每個高雄人的火烤兩吃回憶-可利亞台式烤肉石頭火鍋。（圖／高雄市觀光局提供）