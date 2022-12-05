狂查「豆花妹+網紅」個資！三重警被記2小過　長官也連坐火大提告

▲三重李姓員警盜用長官帳號狂查豆花妹蔡黃汝個資。（圖／翻攝自Facebook／蔡黃汝）

記者戴上容／新北報導

警政署日前發現，新北三重分局偵查隊陳姓小隊長的電腦，多次查詢藝人豆花妹等多名網紅個資，警方展開調查，發現是李姓隊員盜用小隊長貼在電腦前的帳號搞鬼；對此，三重警表示，李姓員警記2小過，陳姓小隊長因督導不周等記3申誡，時任偵查隊長也連帶記1申誡，此外，遭盜用帳號的陳小隊長也對李警提告妨害電腦使用，目前已進入司法程序。

據了解，新北三重分局偵查隊陳姓小隊長，將查詢系統的帳號密碼貼在公務電腦前，而他隊上李姓員警去年9月開始，不斷盜用長官帳號，查詢藝人豆花妹還有多名網紅個資，由於查詢次數頻繁，警政署查覺有異通報三重警分局調查。

督察組通知陳小隊長說明，陳小隊長矢口否認有私自查詢藝人個資，三重警方經調閱駐地監視器，發現查詢者竟是李姓隊員，李姓隊員坦承，因為好奇才使用小隊長的帳號查個資。

三重警方表示，李姓員警被記2小過懲處，並暫停使用資訊設備及網路查詢，陳姓小隊長因督導不周連帶懲處3支申誡，事後也對隊員提告妨害電腦，上月21日召開偵查庭，全案進入司法程序。

▲ 三重警分局 。（資料照／記者戴上容攝）