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三重家庭悲劇！不堪長期家暴折磨　妻子凌晨雙刀殺死熟睡夫

記者游宗樺／新北報導

家庭悲劇！新北市三重區一名63歲婦人疑不堪丈夫長期家暴，30日凌晨1時許，竟趁丈夫熟睡之際，手持菜刀、水果刀，朝對方頸部、胸口猛刺，其倒臥血泊失去生命跡象。婦人犯案後伴屍約1小時後報警自首，警方已將婦人帶回，全案依殺人罪偵辦。

▲▼婦人不堪長期被家暴，憤而持雙刀殺死丈夫。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方到場鑑識採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，季姓婦人（63歲）與范姓老翁（74歲）結婚多年，育有2名子女，平日子女居住外地，該夫妻住在重陽路二段某公寓。由於范男平日酗酒，酒後常會用粗魯言語辱罵妻子，不但懷疑妻子不忠，甚至出手毆打，季婦不堪家暴，屢屢報警求救，轄區警方協助季婦於數週前成功申請保護令。

▲▼婦人不堪長期被家暴，憤而持雙刀殺死丈夫。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者游宗樺攝）

雖有保護令，但由於范男出言威脅，且季婦年事已高，難以找房改住他處，於是她只好忍氣吞聲，持續與丈夫同住。

29日晚間，范男又因酗酒，不斷出聲辱罵妻子，季婦不堪長期家暴折磨，凌晨1時許，竟趁丈夫躺在床上熟睡時，手持菜刀、水果刀，朝范男頸部、胸口猛刺。季婦犯案後陪伴丈夫遺體約1小時後，自行打電話報警，聲稱自己殺死丈夫。

警方獲報到場，發現范男已躺臥血泊明顯死亡，立即封鎖現場並將季婦上銬帶回偵辦。警方已扣回作案兇器，全案將依殺人罪嫌移送法辦。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線

 

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