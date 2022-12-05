國際BQ.1疫情持續增加！羅一鈞：有可能成為下波主流病毒株

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3例本土變異株個案，其中有1例是BQ.1和2例BA.2.75。醫療應變組副組長羅一鈞表示，國際BQ.1有持續增加，XBB上升比較慢，所以推測BQ.1會比XBB還有可能成為下一波主流病毒株，但目前還無法準確預料。

羅一鈞表示，本周驗出境外1例XBB、3例BQ.1、2例BA.2.75、5例BA.5，而在本土方面，檢出1例BQ.1和2例BA.2.75和66例BA.5。

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BQ.1本土個案為北部70多歲女性，10/5曾確診，11/18咳嗽就醫，醫師懷疑重複確診，定序確定是BQ.1。2例BA.2.75的第一例為東部10多歲男性，6/5曾確診，11/17因咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等症狀，11/19做PCR確定重複感染；第二例為中部30多歲男性，11/1曾確診，11/21有肌肉痠痛和呼吸道症狀，再度做PCR確定陽性。

羅一鈞說，目前這波疫情再本土中，仍以BA.5占優勢，還不清楚哪個病毒株會成為下一波主流，不管BQ.1或XBB每周都不一定誰多誰少，但國際BQ.1有持續增加趨勢，XBB上升比較慢，所以推測BQ.1會比XBB還有可能成為下一波主流病毒株，但目前還無法準確預料。

▲▼12/5新興變異株監控結果。（圖／指揮中心提供）





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