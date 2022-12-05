香港經濟估衰退3.2%　今年財政赤字將破千億港元

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波5日在立法會表示，受疫情影響，香港今年經濟表現疲弱，短期前景仍欠佳，預計今年經濟會收縮3.2%；同時，政府財政狀況也比預期差，估計會出現1000億港元的赤字，遠高於預算案估算的563億。

陳茂波提到，受第五波疫情及外圍環境急劇變化打擊，今年香港經濟表現疲弱，考慮到今年前3季的經濟數字，短期前景仍然欠佳，預計今年經濟將會收縮3.2%。

陳茂波還說，政府財政狀況將較預期差，估計會出現高達1000億元的赤字，遠高於預算案估算的563億元，財政儲備會進一步下降至約8千億元水平，相當於11個月的政府開支。

陳茂波強調，面對出現赤字，經濟環境不利，財政資源有限，政府會為有需要工作配備財政資源的同時，也必須恪守審慎理財、量入為出、應使則使的公共理財原則。

不過，他也提到，最新數據顯示，本地經濟活動在踏入第四季有所改善，10月份零售業總銷貨價值按年升幅加快，扣除價格因素，已重拾溫和增長，「更多大型活動及體育盛事將陸續有來，包括本月的香港單車節、明年1月的亞洲金融論壇等，希望有助刺激消費。」

對於明年的經濟狀況，陳茂波認為，外圍經濟極具挑戰，預料香港貨物出口將面對巨大壓力，雖然內地經濟持續恢復將抵銷部分負面影響，但如果先進經濟體的加息周期如預期於明年中完結，明年下半年外圍經濟情況或會穩定下來。