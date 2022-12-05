高雄2家庭主婦接「檢察官」電話　200萬沒了！車手集團10人被逮

▲詐騙集團一紙假公文騙走家庭主婦200多萬元。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市2名家庭主婦今年中接到詐騙集團自稱「檢察官」的電話，指稱她們涉及洗錢案件，要交出帳戶提款卡和現金「管收」，集團還派出「事務官」到偏僻地點收款，2人共被騙走200多萬，市刑大偵八隊獲報組成專案小組，從8月分起鎖定取款車手，開始一路向上追查，最後到台中一處工地組合屋逮捕涂姓主嫌（29歲）等10名嫌犯，全部依法送辦。

▲高市刑大破詐騙集團，起出大量贓證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市刑大偵八隊日前獲報，有2名被害人遭詐欺集團以「假檢警」手法詐騙，向被害人誆稱名下帳戶涉嫌洗錢防制法，並以凍結帳戶為由，要求被害人交付帳戶內金錢及提款卡，交由法院監管，詐騙所得200多萬。

偵八隊長林士元表示，這2名受害者都是單純的家庭主婦，生活圈相當簡單，接到詐騙集團的電話後心生恐懼，也沒有防備，於是乖乖的領出現金，在集團指定的偏僻地點交錢，集團派出的「事務官」還給被害人管收款項的法院和地檢署公文，讓2人信以為真，直到家人發現才知道被騙，趕緊報警求助。

▲詐騙集團用假檢警的手法行騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

市刑大與小港分局漢民派出所組成專案小組，調閱被害人交付金錢的路口監視器追查詐欺集團成員身分，發現詐騙集團分工縝密，多選擇人煙稀少、無監視器的地方交錢，取款車手搭乘白牌計程車製造斷點，甚至還換裝躲避查緝。

警方循線追查後，多方蒐集資料進行身分比對，查出取款車手身份，報請高雄地方檢察署指揮偵辦，在今年8月起陸續逮捕車手及收水成員等10人到案，查扣作案用「假公文、手機」等相關證物，車手集團涂姓首腦為躲避警方查緝，逃亡至台中市某工地組合屋內藏匿，最後仍遭警方查緝到案，全案在訊後依詐欺罪嫌移由地檢署偵辦。