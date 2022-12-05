波蘭國會「波台國會小組」今抵台　外交部曝時間點意義

▲「波台國會小組」訪團今天抵達台灣。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

波蘭眾議院情治委員會主席、國防委員會副主席暨「波台國會小組」主席安鄒（Waldemar Andzel）率團於12月5日至9日訪問台灣，外交部今表示，安鄒多年來大力協助推進台波雙邊關係，貢獻卓著，外交部長吳釗燮將頒贈外交睦誼獎章，以表彰他對台波關係的卓越貢獻，本年適逢我國在波蘭正式設處30周年，該團訪台意義重大。

外交部說明，訪團在台期間將拜會立法院、外交部、國家發展委員會、大陸委員會等，並接受外交部長吳釗燮款宴，另將參訪新竹科學園區、半導體中心、太空中心、國立故宮博物院及台北101等重要科技丶文化及政經設施，有助進一步瞭解我國各項發展，以利促進台波國會交流與雙邊合作。

外交部表示，訪團由多位波蘭跨黨派眾議員及隨員組成，除團長安鄒主席外，另包括波蘿芙斯佳（Violetta Porowska）、波拉切克（Jerzy Polaczek）、格拉巴契克（Cezary Grabarczyk）等3位「波台國會小組」副主席，以及柯拉耶夫斯基（Jarosław Krajewski）、索斯涅斯（Dobromir Sośnierz）、索音（Agnieszka Soin）等3位眾議員，均為我國重要國會友人。

外交部指出，波蘭國會一向支持台波友好合作，雙方國會交流密切，我國立法院院長游錫堃曾於本年7月過境波蘭期間，與安鄒主席會晤，並邀請波蘭國會組團訪台；立法院「台波國會友好聯誼會」會長林委員靜儀本年6月也曾率團訪問波蘭，除與波蘭參眾兩院領袖與友我議員會晤交流之外，並瞭解我國在波蘭推動人道援助及協助安置烏克蘭難民情形。

外交部表示，台灣與波蘭近年來陸續簽署度假打工、航空、免試互換駕照、避免雙重課稅、科學高教合作、刑事司法互助等雙邊協定；本年7月間波蘭參院外交暨歐盟事務委員會及衛生委員會曾召開聯席會議，通過支持我國參與世衛組織（WHO）決議案；武漢肺炎疫情爆發期間，波蘭曾捐贈台灣40萬劑疫苗，協助台灣對抗疫情；俄烏戰爭爆發後，兩國更攜手合作協助安置波蘭境內流離失所的烏克蘭難民，未來兩國將在既有的良好互動與交流基礎上，持續強化各領域的合作，深化具韌性的緊密夥伴關係。