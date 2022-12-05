釀藍綠「黑金之戰」！綠二代趙介佑搞販毒詐欺　二審7日宣判

▲趙介佑成近日北市立委補選藍綠爭論話題，毒詐案二審7日宣判。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者陳韻如／台北報導

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑，2021年被查獲涉招攬小弟擔任詐騙集團提款車手，還順帶外送K他命等毒品交易，台北地院審理後，依販賣第三級毒品、詐欺取財等罪合併判處趙介佑8年6月徒刑。全案上訴二審，台灣高等法院將於7日宣判。

30歲的趙介佑是警方列管的北聯幫成員，檢警2020年偵辦另案，發現多名詐騙集團車手兼差外送毒品交易，循線追查上游，發現都來自趙介佑與竹聯幫份子陳威宇共組的詐騙集團，且當時趙介佑另犯《組織犯罪條例》一審被判刑2年4月，剛交保10萬元不久，卻毫不收斂。

檢警2021年4月間對趙介佑與陳威宇等人發動搜索約談，起出600多包毒品咖啡包及少量K他命，趙、陳2人也被收押禁見。全案經台北地院審理，趙介佑被依販賣第三級毒品、詐欺取財等罪合併判處8年6月徒刑。

然而，近日趙介佑卻成了北市立委補選的熱門話題。台北市議員王鴻薇質疑，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農有黑道勢力在背後；吳回擊，民進黨北市黨部評委會前召集人趙映光的兒子趙介佑是他開除、其父親是他請走離開北市黨部的。雙方唇槍舌戰打得火熱，吳怡農也怒批，「為了選舉扯黑道，實在太可惜。」

針對趙介佑判刑部分，他本人及檢方提出上訴，趙介佑認為指販毒1、2百克卻關8年，「量刑過重」，但檢方則認為「量刑過輕」。對此，高院11月9日辯論終結後，將於7日宣判。