吳怡農脫序行為被挖出！幫站台竟忘詞　「狂舔嘴唇」亂扯蔡英文襪子

記者朱祖儀／綜合報導

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農代表民進黨參加北市立委補選，近日積極勤跑活動，也有不少人挖出他過去的表現。近來就有一段影片被翻出來，看到當時吳怡農參加造勢活動，替立委林昶佐還有立委林靜儀站台，沒想到卻當場大忘詞，只能不斷眨眼睛、舔嘴唇，還把話題亂扯到總統蔡英文的襪子上，勉強度過難關。

臉書粉專「政客爽」近日分享一段影片，指出「吳怡農表演如何用兩分鐘說廢話」，影片中看到他先是和眾人問好，接著就說「沒有一個人憑良心說，覺得有罷免昶佐委員的任何理由，選舉不等於民主啦，它是我們民主素質非常重要的一個指標，這一系列、這一切的鬧劇，我們就到此為止」，但中間有多次停頓，他也不停用深呼吸、抿嘴來化解尷尬。

▲吳怡農當時不停抿嘴、舔嘴唇。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

不只如此，吳怡農要講第二件事情時，同樣卡了許久，才表示「我突然間忘了，我要跟大家談什麼事情了」。之後他把目光轉移到蔡英文的腳上，開玩笑說「我想說今天原本焦點會在總統的襪子上面」，最後才拿出筆記，強調希望罷免行為可以停止，也呼籲眾人支持林昶佐和林靜儀。

不少網友看到影片後，紛紛表示「我桃園人不評論，但出現時間越久越能看出這人能力如何，又再次考驗台北人的智商了」、「每次看完都笑到不行，實在太抒壓了」、「當初這一幕真的很經典」、「讀稿機真是偉大的發明」、「講難聽一點，國中生演講實力都比他強」、「好尷尬呀，還扯什麼選舉不等於民主」、「講什麼都聽不懂」。

拉回該場活動舉辦當時，林昶佐面對罷免案、林靜儀參選台中第二選區立委補選，民進黨替2人辦「靜昶守護，終結惡鬥」造勢活動，沒想到吳怡農卻在會上大忘詞，期間不停眨眼、抿嘴，有別於以往的自信表現。當時就被國民黨大酸「是腦容量不夠還是宿醉？」吳怡農事後回應，希望不要因為自己致詞的內容模糊焦點，面對藍營的攻擊，則表示「任何的攻擊，都沒有辦法掩蓋這是一場不正當罷免」。