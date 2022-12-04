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台中代辦貸款爭議近半年18件　比疫情前增加260%

▲▼ 。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲台中法制局統計，這半年因代辦公司貸款產生的爭議，較疫情前增加260%。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者白珈陽／台中報導

透過民間代辦或貸款業者或許可解決暫時性資金需求，但若契約內容沒看清楚，恐引發後續爭端。台中市政府法制局表示，從今年6月起統計，半年內接到消費者委託代辦公司代為辦理貸款事宜所衍生的爭議，高達18件，較疫情前平均1年10件的數量，增加260%。

法制局長李善植表示，這些案件的消費者大多投訴代辦公司收取的服務費用過高，一旦消費者想要終止代辦事宜，還須繳交高額的違約金，甚至有代辦業者在契約內容記載「消費者授權代刻印章」、「代填貸款申請書」等文字，導致消費者對契約內容（最後申請貸款之總金額、利息、提前還款等違約金）無從知悉。

李善植說，對於代辦契約的重要之點（如服務費用、違約金、每月還款金額、利息、申貸金額等）均應清楚記載，看清楚再簽名。申貸金額亦應符合自己所需，不要輕信代辦業者的說明以高過自己需要的金額申貸，因為提高申貸金額意謂以申貸金額為計算基礎的代辦服務費用、每月返還的分期款以及提前還款違約等金額都會跟著提高。

李善植也提醒消費者，如收到貸款金額應核對是否為申貸金額，以免業者不當收取高於法定利率16%之利息，造成消費者權益受損。

李善植指出，消保官從這些爭議案件發現，代辦及貸款業者或許幫助有資金需求的消費者取得資金，但相關的契約內容對消費者十分不友善，除了過高的代辦服務費（最高為申貸金額25%）外，消費者即使順利貸到款，貸款業者並不會將足額的款項提供給消費者，對於所扣款項之費用也未於契約中載明。

李善植接著說，業者若無法明確說明扣款項目，如該扣款是利息一部分，且貸款業者所收利息高於年利率16%者，依民法第205條規定「約定利率，超過週年百分之十六者，超過部分之約定，無效」消費者對利息超過16%部分，得拒絕繳納。

李善植表示，除金融機構以外之貸款公司（資融公司）並無專法規範，希望行政院能儘快指定資融公司的主管機關，才能有效管理資融公司。

消保官康馨壬表示，消費者如有消費疑義可於機關上班日以手機、室話直撥消費者服務專線「1950」進行諮詢，如需申訴亦得上網至https://www.consume.taichung.gov.tw/1209363/Nodelist消保園地，點選「線上申訴」進行申訴，由市府消保官協助爭取權益。
 

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代辦公司代辦貸款爭議法制局

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