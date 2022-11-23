國泰蔡宏圖次子遭冒名申貸2500萬　「騙扁小子」黃琪：不知情

▲黃琪曾被起訴涉嫌假冒國泰千金詐騙上億元。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

國泰世華銀行在2019年間，接獲不知名人士自稱是國泰金董事長蔡宏圖次子蔡宗憲，以電子郵件方式表明，希望貸款約2500萬元投資台南不動產，雖然最後因條件不符未通過核貸，但因冒名手法與先前「騙扁小子」黃琪假冒國泰千金蔡佳玲行騙如出一轍，出面處理申貸的蘇立民又是黃琪男密友，因此提告詐欺未遂，台北地檢署調查後23日以罪嫌不足等理由，處分不起訴蘇立民等3人。

黃琪(本名黃照岡)曾遭起訴，在2018年間涉嫌假冒國泰集團蔡鎮宇獨生女蔡佳玲，詐騙劉姓貴婦上億元投資款，一審被台北地院依詐欺、洗錢累犯共判1年4月，另1年2月可易科罰金，上訴二審後，高院認為黃琪假冒蔡佳玲等人施詐、洗錢等部分罪嫌不足，逆轉改判無罪，僅因假冒台大案長楊泮池助理名義，非法調閱病歷的部分，依違反《個資法》將黃琪判刑5月、得易科罰金。

剛好就在黃琪假冒蔡佳玲期間，國泰世華上海支行行長在2019年接獲1封電子郵件，對方自稱是國泰金董事蔡宗憲，因公務正在香港，想詢問有關台南市海安路1處不動產投資貸款事宜，由於電子郵件的位址也顯示發信地為香港，上海行長不疑有他，轉介台南分行負責貸款業務的協理接手。

此時男子蘇立民以代理人的角色現身，提供相關財務證明等文件給國泰世華台南分行，但最後因條件不佳，未獲核貸，國泰世華結案後察覺，蘇立民是黃琪的男密友，懷疑蔡宗憲是遭冒名，因此提告蘇立民等人涉嫌詐欺未遂等罪。

檢察官調查時，國泰世華銀行人員證稱，只是接到高層轉介申貸案件，審核過程沒有提供任何優惠，黃琪則以證人身分表示，不知道是誰假冒蔡宗憲寄送電子郵件，由於這起貸款案都依正常程序進行，且最後申貸沒成功，查無任何人施用詐術的犯罪嫌疑，因此處分全案不起訴。