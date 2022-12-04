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床戰鄧佳華爆紅！《華根》女優遭「台灣清水健」賴帳　弟幫出氣慘了

▲▼鄧佳華完成人生首部AV。（圖／記者陳雕文攝）

▲苡若(圖左)和鄧佳華一起拍AV作品《華根初上》（圖／記者陳雕文攝）

記者劉人豪／桃園報導

身高170且擁有32D美乳的AV女優苡若，與網紅鄧佳華合演A片《華根初上》爆紅，之後片約不斷還跟不同男優一起合作演出，日前她上法院告一位有「台灣清水健」之稱的男優文森欠錢不還，桃園地方法院判苡若勝訴，而幫苡若討債的弟弟，因前往文森住家發傳單要他還錢，反遭文森提告，法院依違反個資法，判苡若的弟弟2月徒刑。

文森在疫情期間曾向苡若借了2萬5千元，但文森一直沒有還錢，苡若上法院提出民事告訴，在今年6月的時候，桃園地方法院判決，文森必須給付苡若2萬5千元。

而在判決出爐前，苡若的弟弟為了幫姊姊討回這筆錢，去年10月透過網路聘僱1名男子，一起到文森的住處前，丟擲印有文森臉部容貌照片，僅眼睛部位以模糊線條方式遮掩，內容寫著「髮廊店長，特X拉車貸繳不出來，跟女生借錢前前後後總共才兩萬五，借完就封鎖女生還理直氣壯，媽媽當房東收租，知道自己兒子這樣欺負女生嗎？自己也是有女兒的人，如果女兒被這樣欺負你作何感想?女生希望拿回自己衣服而已也裝死，兩萬五和一件衣服你丟不丟臉？還是衣服你要轉賣變現拿去繳車貸？」

此外，苡若的弟弟還找網友一起登入文森個人臉書網頁，接續以多個暱稱臉書帳號，在文森臉書貼文下方留言「欠女生錢還理直氣壯 真誇張」、「操**欠女生還大聲現在是三小」等內容，文森看到後向桃園市政府警察局八德分局報告偵辦。

檢方調查後認為，苡若的弟弟丟的傳單，內容為債務糾紛，屬個人隱私事項，僅涉於私德，尚與公共利益無關，無從因陳述內容為真實而免於刑責，且傳單有文森個人資料，涉犯違反個人資料保護法以及加重誹謗罪，於是將苡若的弟弟起訴。

法院審理期間，苡若的弟弟自白犯罪，桃園地方法院依犯個人資料保護法，判他有期徒刑2月，散布文字誹謗罪部分，處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

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