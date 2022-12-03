失聯移工聯手加工業者　珍貴林木全變聚寶盆、精油...下場曝光

記者高堂堯／南投報導

逾期居留移工梅姓、丁姓男子等4名越南籍人士涉嫌組成盜伐犯罪集團，於南投縣埔里區林班地盜伐貴重木台灣扁柏，再轉賣台籍鄭姓女子、王姓男子加工製成聚寶盆、精油，為時長達2個月；檢警和移民署團隊於7月底在彰雲嘉三地同步發動緝捕和搜索，一舉瓦解本一條龍山老鼠銷贓集團，經4個月偵查終結，分別依違反《森林法》等罪嫌對4人提起公訴。

▲台越人士合組盜伐收贓集團竊扁柏製聚寶盆、精油，遭南投檢警移林瓦解起訴。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

起訴書指出，37歲梅男、39歲丁男與另2名身分不詳男子等4名越籍移工共組盜伐集團，自5月28日起至同年7月30日，數度前往省道台14甲線公路25.9公里處，繼而徒步抵達南投縣埔里區第134林班地，砍伐、鋸切台灣扁柏生立木、樹頭材、風倒木、枯立木，再裁切成角材，由梅男開車搬運下山。

該集團隨後將這批扁柏角材分3次出售給住在雲林縣土庫鎮的49歲鄭女，得款9萬6000元；鄭女再載運至49歲王男於嘉義縣太保市經營之加工廠，委託加工製成聚寶盆、精油。

南投地檢署檢察官王晴玲指揮保七總隊刑警大隊、仁愛警分局、移民署台北市專勤隊，並結合南投林區管理處偵辦本案，警方於7月30日收網：在彰化縣伸港鄉當場查獲梅男、丁男搬運竊得之贓木19塊，並扣得車輛1部、手機等物；另持搜索票在鄭女雲林住處扣得頭燈、背包、手機等物，鄭女並主動交出贓木製成之精油7瓶扣案；並在王男太保市加工廠扣得扁柏角材12塊、手機等物，計扣得台灣扁柏角材31塊，總重439.86公斤。

檢方經偵查終結，認梅男、丁男涉犯《組織犯罪防制條例》第3條第1項後段之「參與犯罪組織」、《森林法》第52條第1項第1、4、6款之「於保安林、結夥二人以上，為搬運贓物使用車輛之加重竊取森林主產物貴重木」罪嫌；鄭女則涉犯《森林法》第50條第2項、第52條第1項第5、6款「為搬運贓物使用車輛，並以贓物為原料製造其他物品而故買森林主產物貴重木贓物」罪嫌；王男涉犯《森林法》第50條第2項、第52條第1項第5款「收受森林主產物貴重木贓物」罪嫌。

檢方除對4人提起公訴，也呼籲國人勿與逾期外籍移工共同從事不法行為，並勇於檢舉盜伐集團、拒絕購買來源不明之貴重木或製成之聚寶盆、精油，共同守護美麗山林。