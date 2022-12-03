　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

失聯移工聯手加工業者　珍貴林木全變聚寶盆、精油...下場曝光

記者高堂堯／南投報導

逾期居留移工梅姓、丁姓男子等4名越南籍人士涉嫌組成盜伐犯罪集團，於南投縣埔里區林班地盜伐貴重木台灣扁柏，再轉賣台籍鄭姓女子、王姓男子加工製成聚寶盆、精油，為時長達2個月；檢警和移民署團隊於7月底在彰雲嘉三地同步發動緝捕和搜索，一舉瓦解本一條龍山老鼠銷贓集團，經4個月偵查終結，分別依違反《森林法》等罪嫌對4人提起公訴。

▲台越人士合組盜伐收贓集團竊扁柏製聚寶盆、精油，遭南投檢警移林瓦解起訴。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲台越人士合組盜伐收贓集團竊扁柏製聚寶盆、精油，遭南投檢警移林瓦解起訴。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

起訴書指出，37歲梅男、39歲丁男與另2名身分不詳男子等4名越籍移工共組盜伐集團，自5月28日起至同年7月30日，數度前往省道台14甲線公路25.9公里處，繼而徒步抵達南投縣埔里區第134林班地，砍伐、鋸切台灣扁柏生立木、樹頭材、風倒木、枯立木，再裁切成角材，由梅男開車搬運下山。

▲盜伐收贓集團竊扁柏製聚寶盆、精油，遭南投檢警移林瓦解起訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

該集團隨後將這批扁柏角材分3次出售給住在雲林縣土庫鎮的49歲鄭女，得款9萬6000元；鄭女再載運至49歲王男於嘉義縣太保市經營之加工廠，委託加工製成聚寶盆、精油。

▲盜伐收贓集團竊扁柏製聚寶盆、精油，遭南投檢警移林瓦解起訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投地檢署檢察官王晴玲指揮保七總隊刑警大隊、仁愛警分局、移民署台北市專勤隊，並結合南投林區管理處偵辦本案，警方於7月30日收網：在彰化縣伸港鄉當場查獲梅男、丁男搬運竊得之贓木19塊，並扣得車輛1部、手機等物；另持搜索票在鄭女雲林住處扣得頭燈、背包、手機等物，鄭女並主動交出贓木製成之精油7瓶扣案；並在王男太保市加工廠扣得扁柏角材12塊、手機等物，計扣得台灣扁柏角材31塊，總重439.86公斤。

▲盜伐收贓集團竊扁柏製聚寶盆、精油，遭南投檢警移林瓦解起訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

檢方經偵查終結，認梅男、丁男涉犯《組織犯罪防制條例》第3條第1項後段之「參與犯罪組織」、《森林法》第52條第1項第1、4、6款之「於保安林、結夥二人以上，為搬運贓物使用車輛之加重竊取森林主產物貴重木」罪嫌；鄭女則涉犯《森林法》第50條第2項、第52條第1項第5、6款「為搬運贓物使用車輛，並以贓物為原料製造其他物品而故買森林主產物貴重木贓物」罪嫌；王男涉犯《森林法》第50條第2項、第52條第1項第5款「收受森林主產物貴重木贓物」罪嫌。

檢方除對4人提起公訴，也呼籲國人勿與逾期外籍移工共同從事不法行為，並勇於檢舉盜伐集團、拒絕購買來源不明之貴重木或製成之聚寶盆、精油，共同守護美麗山林。

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「韓劇最佳綠葉」病逝！　劇迷驚：他去年還有演戲
《流星花園》錢韋杉淡出18年！　現況曝光
習近平首談白紙運動：感到沮喪！　暗示可能鬆綁封控
高清無碼！　黃明志再跟大咖AV女優合體
麥當勞確定換「飲料杯」了！　最新造型曝光
男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好！
柯文哲開轟台大「老師有問題」：別再混過去！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗男菜市場裡誤踩油門　暴衝撞飛3婦人「菜噴滿地」驚悚畫面曝

怪男半夜漁港「攔警車當Uber」　突揮重拳...警察被打到腦震盪

失聯移工聯手加工業者　珍貴林木全變聚寶盆、精油...下場曝光

弟弟加油！3歲童遭虐待「皮膚無一處完整」　醫：這3天是危險期

彰化人注意！路口狂增12處科技執法　12／8開罰「地點全曝光」

爆紅神曲真實上演！男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

她Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光...超扯理由曝

快訊／台南觀海橋下驚見浮屍！全身腫脹疑「死亡逾2天」　身分待查

計程車違規左轉被撞「270度側翻」　妙齡女車頭粉碎...180度迴轉

倉庫旁雜物堆竄火　民眾滅不掉！金門警消出動7車16人救援

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

許維恩回應假包風波「不好的示範」　曝跟前任還有聯絡：王家梁都知道！

苗栗男菜市場裡誤踩油門　暴衝撞飛3婦人「菜噴滿地」驚悚畫面曝

怪男半夜漁港「攔警車當Uber」　突揮重拳...警察被打到腦震盪

失聯移工聯手加工業者　珍貴林木全變聚寶盆、精油...下場曝光

弟弟加油！3歲童遭虐待「皮膚無一處完整」　醫：這3天是危險期

彰化人注意！路口狂增12處科技執法　12／8開罰「地點全曝光」

爆紅神曲真實上演！男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

她Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」拿去吃光...超扯理由曝

快訊／台南觀海橋下驚見浮屍！全身腫脹疑「死亡逾2天」　身分待查

計程車違規左轉被撞「270度側翻」　妙齡女車頭粉碎...180度迴轉

倉庫旁雜物堆竄火　民眾滅不掉！金門警消出動7車16人救援

恭喜！甜心主播簡懿佳喜宣布「二寶來了」　大女兒滿8個月...火速懷上二胎

今天你最帥！影城+50元爆米花裝到滿　3狂男推1600L桶暖心原因曝

建材銀行為老屋作媒　嘉義朴子施家古厝與新營藥仔會社結親家

信箱壞掉沒修！人妻打開一看「塞滿原味內衣褲」嚇傻：看到都想吐

論文抄襲連環爆「比黑金還嚴重」　游盈隆：民進黨推入「哈姆雷特情境」

阿弟為了「一個陶鍋」和老婆東京大吵！揭3原因：等我講完嘛…友急緩頰

苗栗男菜市場裡誤踩油門　暴衝撞飛3婦人「菜噴滿地」驚悚畫面曝

房東超硬7條件「嚇跑假面房客」　見第3點超驚嘆：秒刷掉2／3人

《皮諾丘》「最佳綠葉」廉東鉉病逝享年54歲　網驚：去年還有演戲

怪男半夜漁港「攔警車當Uber」　突揮重拳...警察被打到腦震盪

被哥哥揍完轉身打姐姐落空　小喵喵學習力強被讚有出息

社會熱門新聞

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

桃園2歲男童墜8F亡！媽出門20分鐘釀悲劇

狼醫性侵懷孕大姪女　騎乘小姪女被撞見

車插號誌桿飆台74　撞擊瞬間曝光

搶劫犯獄中來信道謝　警讀完拳頭硬了！

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

快訊／屏東男被小貨車撞飛　當場死亡

他拒檢沿路闖「警員3槍逼停」　他衝撞臨檢站原因曝

屏東1投票所被爆少發村長選票　屏東縣選委會回應了

想多點奶粉錢…新北25歲警偷3萬被逮下場曝

男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

她用Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」吃光

台74線1車連撞等停紅燈7車　1人頭胸挫傷

桃園再爆賄選案　檢察官將提起當選無效之訴

更多熱門

相關新聞

上千信徒漏夜排隊　搶拿白沙屯媽祖月曆

上千信徒漏夜排隊　搶拿白沙屯媽祖月曆

苗栗今（3）日天氣濕冷、飄著毛毛細雨，但白沙屯拱天宮外上午8點半就出現近千排隊人龍，綿延8百多公尺，將廟周邊包圍了一圈又一圈，從昨天上午就有信徒從各地前來卡位，等著領取白沙屯媽祖年曆月曆，廟方今年準備了比去年更多的豐富禮物，前100名還有限量大型媽祖聖像海報，期許能與更多信徒結緣，將一整年的平安與福氣帶回家中。

計程車違規被撞「270度側翻」　妙齡女車頭粉碎

計程車違規被撞「270度側翻」　妙齡女車頭粉碎

倉庫旁雜物堆竄火！金門警消出動16人救援

倉庫旁雜物堆竄火！金門警消出動16人救援

女騎士遭貨車衝撞　「噴飛瞬間」被拍下

女騎士遭貨車衝撞　「噴飛瞬間」被拍下

南投市1.5萬噸垃圾山清晨自濃煙狂竄

南投市1.5萬噸垃圾山清晨自濃煙狂竄

關鍵字：

山老鼠扁柏聚寶盆精油影音

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」！

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

孟耿如心累「黃子佼心疼發聲了」！默默護妻真實面曝光

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

命中帶財、最旺夫的3大星座女

日本人赴台餐廳喝水秒吐：這很噁

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

大腸癌8徵兆曝　有症狀已中晚期

日本「食人魔」佐川一政逝世

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面