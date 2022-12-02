終於解封！華光憨兒親子一日遊　企業伸援手成功募款800萬

▲華光基金會金日舉行親子一日遊，由饗賓餐旅贊助本次活動餐費招待華光的憨兒及家屬們。（圖／華光基金會提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

位於新竹縣關西的華光社會福利基金會，目前收容約270位心智障礙者，提供24小時照顧服務。疫情緣故，華光已有兩年多暫停親子旅遊、限制參訪等，而服務使用者於疫情期間無法返家，家屬也不能探視總帶給他們情緒上的低落，今年疫情終於日漸趨緩，為緩解服務使用者的心情，基金會於今日規畫親子一日遊，邀請家屬一同參加，提供久違的親子歡樂時光。



本次的活動行程安排至新竹市立動物園遊園及竹北遠百果然匯用餐。為讓活動得以圓滿進行，饗賓餐旅贊助本次活動餐費招待華光的憨兒及家屬們享用，饗賓餐旅不僅支持這次的活動，也曾協助辦理華光勸募餐會及勸募計畫的宣傳，成功募得800萬的修繕經費、協助華光磊質庇護工坊產品行銷，在全台灣十家饗食天堂進行公益義賣，這次的活動同時也有新竹縣政府及震旦行的捐款贊助。

▲▼本次的活動行程安排至新竹市立動物園遊園及竹北遠百果然匯用餐，以及饗賓餐旅協助，新竹縣政府及震旦行捐款贊助，募得善款800萬。





華光社會福利基金會表示，疫情期間人們通常會比較關注自身的安全及需要，往往忽略了在社會上的弱勢團體，他們需要被關懷、被看見、被支持，感謝饗賓集團大力的支持，以企業的力量，拋磚引玉，呼籲社會大眾一起關懷協助弱勢族群，各界善心人士的愛心付出，溫暖愛延續、點亮希望之光，就是世界最美好的事。