中國央行行長：預計明年中國的通膨仍將保持在「溫和區間」

▲全球通膨壓力大增。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行行長易綱2日在一場研討會上表示，中國當前通膨率約2%，這尤其得益於糧食的豐收和能源價格的穩定，預計明年中國的通膨仍將保持在溫和區間。

易綱提到，一兩年前，大家還在討論通貨膨漲壓力是否是暫時性的，但今年以來，為應對高通膨，多數發達經濟體已收緊貨幣政策，且許多央行的加息速度較此前歷次緊縮週期明顯更快。

易綱指出，不少新興市場經濟體和低收入國家同時面臨本幣貶值、資本外流和通貨膨脹的壓力，與此同時，許多國家的住房抵押貸款利率和採購經理人指數等數據顯示，明年經濟放緩或衰退的可能性在上升，「各國央行需要在抑制通膨和保持增長之間把握好平衡。」

▼中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）



易綱說，中國當前通膨率約2%，這尤其得益於糧食的豐收和能源價格的穩定。中國天然氣和石油價格與國際水平基本一致，煤炭價格保持平穩，大力發展可再生清潔能源，這對中國電價保持基本穩定發揮了重要作用，「預計明年中國的通膨仍將保持在溫和區間。」

易綱還說，受新冠疫情等因素影響，中國經濟增速略低於預期，三季度GDP同比增長3.9%，為穩增長和穩就業，穩健的貨幣政策及時加大了實施力度，「在總量上，近期人民銀行降準25個基點，引導市場利率有所下降。同時，我們還運用結構性貨幣政策工具，持續加強對『三農』、小微企業、民營企業和綠色發展的支持。」

易綱強調，未來，面對複雜嚴峻形勢和挑戰，發達經濟體和新興市場經濟體需要在宏觀經濟政策上加強合作。