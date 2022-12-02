少女幫口交…男友挨告！她出庭自曝「我逼的」　檢察官聽完傻了

▲國中少女替男友口交，她主張對方有說不要，是自己逼他就範。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／雲林報導

雲林一名男子涉嫌讓未成年女友替他口交，遭檢方起訴，但少女在庭上強調，是自己拉男友進廁所口交，強調「他有反抗說不要」，檢方不可置信表示，少女這番話等同於她變成性侵犯，但男子卻不提告，根本不符一般常理。二審法官從男子提出的對話紀錄中，男子確實說過不同意，少女卻回「我說可以就可以」，因此維持原判，男子仍然獲判無罪。

判決指出，國三少女去年8月開始與男子交往，2個月後他們一起去KTV唱歌，經少女同意，在廁所替他口交，事後少女擔心口交會懷孕，因此向社工提及此事，社工趕緊通報相關單位，檢方調查後依對14歲以上未滿16歲之人為性交罪起訴。

審理時男子否認犯行，少女出面證稱的確是自己主動拉他進廁所，男友試圖阻擋說「不要」，但他曾做過心臟手術，所以力氣比她小，抵抗不了，10分鐘口交過程中也都有持續推開她。一審法官根據少女證詞，判決男子無罪。

檢方不服上訴，少女在偵查審理中皆刻意強調自己力氣大，男友無法掙脫，完全與一般人的經驗法則不符，過程中男子至少有默示同意、半推半就的讓少女口交；且按照原判決內容，少女等同是用強暴方式性侵男子，從性侵被害者轉變成性侵犯，男子卻未向少年法庭告發此事，少女證詞恐有袒護男友的目的。

台南高分院根據男友提出的追加證據中發現，案發後曾問少女為何要陪她去廁所，少女說「就想幫你口交」，男子回「啊我不是有拒絕你...」，少女表示就想嘗試看看，男子說「啊我又沒說可以」，少女卻回「我說可以就可以」，因此維持無罪判決，全案仍可上訴。另外，男子已經是成年人，少女的手段是否違法，因為男子未提告訴，無法進一步認定。