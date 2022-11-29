▲桃園長庚轉運站試營運，12/1再進駐7條國光客運。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為滿足市區客運與國道客運的轉乘需求，由桃園市政府提供土地，長庚醫療財團法人投資14.6億元興建營運的桃園長庚轉運站，於本(11)月18日取得轉運站棟的使用執照，並於11月21日起，由長庚體系之汎航客運暨長庚區間車共8條路線先做試營運，下一波預計於12/1再進駐7條國光客運的國道客運路線。

市府交通局29日表示，桃園長庚轉運站是桃園第一座整合機場捷運、城際與市區客運、汽機車、計程車等多運具複合轉乘的大型轉運站，肩負國門進出與地方在地交通便利之任務，桃園長庚轉運站共計19席月台，一樓為候車大廳，地下一樓設有地下連通道與長庚醫院相連接，可便於民眾風雨無阻地穿越，未來周邊26條國道客運路線將全數進駐，提供民眾往返其它縣市時，可由轉運站集中設置的特性，在同一地點即可多元選擇客運路線。

另外也進駐5條市區客運路線，再加上長庚4條區間接駁路線，讓國道客運及市區客運無縫轉乘！交通局也表示，該轉運站未來每日將服務約1,000班次，在上午尖峰時段服務超過100班次，為避免轉運站啟用後，因周邊客運路線改道，以及未來林口交流道改善工程施工期間對既有道路造成衝擊，市府先協調高公局於林口41A北出匝道口與龜山一路/復興街整合為一個路口，讓北出匝道的小型車可以直接右轉復興街後匯入文化一路，省掉過去需直行至龜山一路/文化一路口始得右轉文化一路的情形，增加路口運轉效率！

另外市府也在龜山一路（文化二路至湖邊路段）調整車道配置，由原本4個車道增加為5個車道，其中增加右轉專用道讓車輛可依循專用車道進入轉運站，機車可利用外2車道往復興街方向，減少大小車輛交織情形。