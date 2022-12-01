九合一大選電視台疑灌票？　李進勇嘆中選會也是受害者：由NCC調查

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

九合一大選落幕，但相關選務仍引起熱議，對於電視台開票疑似「灌票」，中選會主委李進勇1日備質詢坦言，中選會也是受害者，選前都有邀集相關業者研討，希望業者自律，結果還是發生了，「我也非常遺憾，但主管權責不在中選會。」

李進勇1日至立院內政委員會報告「今年11月26日舉行之地方公職人員選舉過程中發生之重大選務爭議，如何維護選務透明、公平、公正、公開及後續因應作為」，委員也針對立委補選、選務爭議等問題質詢。

立委王美惠質疑，電視台為了衝收視率灌票，灌到出問題要怎麼處理？李進勇回應，選前包括國家通訊傳播委員會（NCC）、中選會都有邀請相關業者一起研討、希望透過自律的方式訂定標準，結果還是發生了，「我也非常遺憾，但主管權責不在中選會。」

王美惠批評，講了就要改進、不是狗吠火車，這次選完之後還要選，一次又一次的出問題，「主委拜託，真的要訓練好。」

立委李德維也追問，中選會是否處分相關灌票行為？李進勇表示，中選會也是受害者，選罷法沒有相關罰則，NCC已經接到10幾件檢舉案，若基於調查需求，有需要中選會提供資料，絕對配合調查，今天也已經行公文給NCC。

對於相關灌票情形，NCC主委陳耀祥則表示，票數是否灌票？票數誤值？已要求電視台自律會21天內提出說明給報告，是否有違反廣電法相關法令，會依程序召開諮詢會，預計過年後會處理。

根據NCC統計，有關開票的檢舉案，民視2件、三立2件、年代1件，檢舉主要是台北地區，民眾認為在某些時間、某些侯選人的得票數變化有問題。

中選會另外還發現三立電視開票節目出現錯置侯選人得票數情形，NCC經過側錄帶檢視確認，三立新聞11月26日晚間開票節目，於08:11出現屏東縣長侯選人周春米、蘇清泉2人的得票錯置，相關人員發現錯誤後於08:12進行更正，08:46主持人鄭弘儀以口頭說明錯置情況。



