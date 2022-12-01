戶外脫口罩首日「只有5%沒戴」　王必勝：不排除加速進一步開放

▲12/1起口罩禁令鬆綁，戶外場所可以脫掉口罩。少數民眾已經把口罩脫掉，但多數民眾仍是口罩戴緊緊。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

今天開始室外可免戴口罩，網路部分意見認為室內戴、室外不戴，穿脫上相當麻煩，應該全面解禁。指揮中心指揮官王必勝今（1）日分享首日觀察，大概路上僅有5%人沒戴，口罩政策會隨疫情狀況調整，如果大家自律、自主防疫做得好，也不排除加速做進一步開放。

12/1起取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定，室內則應維持戴口罩，惟符合6大條件時得免戴。雖然外界有意見認為口罩應該全面解禁，行政院首席防疫顧問張上淳昨日對此回應，口罩鬆綁有階段性處理的必要，室內口罩解禁則是明年春節後再執行最安全，但也可以觀察室外不戴口罩期間，若沒有預期的嚴重，或許可以早一點逐步開放。

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王必勝今日於疫情記者會被問及此事，他回應，口罩等防疫政策都是分階段解除，主要考量點就是現在除了新冠疫情之外，還有冬季的呼吸道傳染疾病問題，雖然新冠疫情在低點且下降幅度趨緩，但也不排除有疫情波動。

王必勝分享，自己和指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞中午都有出去觀察，他自己看街上大概5%的人沒有戴口罩，羅一鈞則認為約有10％人沒戴，但大部分的人在外都還是有戴上口罩。

王必勝分析原因有三：第一，疫情三年下來戴口罩已經成為習慣，還有人說沒戴口罩好像沒穿衣服，這需要時間；第二則是今天的氣溫較低，有保暖與防範呼吸道傳染病的效果，讓大家願意戴，第三才是穿脫頻繁的問題。

王必勝強調，口罩政策還是會依據疫情狀況調整，另外，如果民眾自律自主防疫做得很好，也不排除加速進一步開放。

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