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全台空床率逾6成！指揮中心調降專責病房開設比例

▲▼指揮中心11/25記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情持續趨緩，病例明顯減少，全國醫院專責、負壓病房空床率超過6成，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（1）日宣布，再次調降全台醫院專責病房開設，以滿足非新冠病患的住院需求。

▲▼12/1各醫療區醫院調整專責病床開設比例。（圖／指揮中心提供）

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▲各醫療區醫院調整專責病床開設比例。（圖／指揮中心提供）

過去兩周單日本土病例都在1萬多例，預期下周將來到這波疫情的低點。羅一鈞說明，先前調降專責病房開設比率，全國病床總數來到6262床，因為病患減少，空床率仍偏高，統計至今日全國空床率達到67.6%。

羅一鈞說明，醫療應變組昨日開會決議再次調降專責病床開設比率，應變醫院各區一致調降為5%~10%，除離島依照實際需求開設、花東則是減至6~10床；另外非應變醫院500床以上醫院開設降至3%~4％，499床以下中小型醫院開設比例則是降至2%~3%。讓非新冠的患者住院需求被滿足。

羅一鈞另外也說明新冠口服抗病毒藥物適用條件放寬，在原本重症風險因子中增列「氣喘」為適用對象，相關訊息已經在本周二發布醫界通函宣導，也提醒本身有氣喘病史的患者，視訊診療或者實地診療時主動告知醫師，進行後續給藥評估。

▲▼12/1增列氣喘為新冠肺炎重症風險因子及口服抗病毒藥物適用條件。（圖／指揮中心提供）

▲12/1增列氣喘為新冠肺炎重症風險因子及口服抗病毒藥物適用條件。（圖／指揮中心提供）

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