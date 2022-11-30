「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」徵展開跑　歡迎把握機會報名參展

▲南市府經濟發展局規劃於明（112）年2月24日至2月27日於大臺南會展中心舉辦大型專業「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」，預計徵集400格以上參展攤位。



圖、文／臺南市政府提供

南市府經濟發展局規劃於明（112）年2月24日至2月27日於大臺南會展中心舉辦大型專業「2023臺南車展（Tainan Autoshow）」，預計徵集400格以上參展攤位，業者可於111年11月30日上午10時參加徵展說明會並循程序報名參展，共同開創新商機。

市長黃偉哲表示，全球汽車零組件產業朝向模組化、智慧化、電動化與輕量化發展，台南除了知名古蹟外，還是國內汽車工業三大產業聚落之一，汽車及其零件製造業廠商約有五百多家。

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經濟發展局陳凱凌局長指出，「2023臺南車展」（Tainan Autoshow）以產業鏈概念規劃三大展覽，包括「2023臺南新車大展」、「2023臺南重機暨二輪車展」及「2023臺南汽機車零配件展」，增進國內汽車零組件業者交流機會，展現臺南汽機車零配件的趨勢與展望，透過專業的展會平台，提供賞車、購車及呈現汽機車產業供應鏈最新市場訊息，帶動臺南會展產業及經濟發展。

本次徵展說明會將於111年11月30日假大臺南會展中心努山塔里亞會議室舉行，此外，規劃於112年1月16日辦理展前說明會，攤位數多者優先圈選攤位；攤位數相同，則以完成報名日期先後決定圈選順序，更多詳情可撥打06-2701815翁小姐洽詢。