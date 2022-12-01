屏東縣恆春出火地區營運移轉　縣政府啟動招商程序

▲屏東縣出火地區營運移轉（OT）案」招商說明會， 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府於11月29日舉辦「屏東縣出火地區營運移轉（OT）案」招商說明會，吸引多家業者出席了解該案投資環境及招商條件，預計於本(12)月公告上網，期盼有意業者把握投資時機，形塑屏東縣新興觀光文化旅遊廊帶，打造兼備地質特色與文史魅力的環境體驗品牌，與屏東縣共創經濟與社會效益。

「屏東縣出火地區營運移轉（OT）案」位於恆春鎮縣道200號旁，招商面積約28,393㎡，非屬國家公園範圍，為非都市土地之一般農業區、山坡地保育區，目前屏東縣政府刻正辦理「出火公園暨生活體驗觀光計畫」工程，預計於2023年8月完工，場內規劃遊客休憩站、戶外舞台、出火景觀區及停車場與景觀廁所等設施，許可期間15年，可優先訂約5年。

交旅處表示，該案基地具珍貴獨特之出火地質景觀，目前已納入落山風風景特定區，周邊鄰近國立海洋生物博物館、貓鼻頭公園及南灣遊憩區等多處觀光遊憩據點，饒富觀光休閒資源；且基地南側臨縣道200號，可連接臺26線，距恆春市區僅需3分鐘車程，至車城鄉、墾丁也僅需15分鐘車程，交通區位便利，具吸引觀光遊憩人潮優勢。

相關資訊，可連絡屏東縣政府交通旅遊處綜合規劃科(洽詢電話：08-7320415轉5110、5115)詢問。