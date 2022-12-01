蔣萬安下周一領軍見柯文哲　派林奕華任「交接小組窗口」　

▲蔣萬安當選後首個宮廟參訪行程來到文昌宮，蔣表示這是他服務選民的起點，勝選後一定要來還願。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台北市長當選人蔣萬安，不到一個月就要上任，台北市長柯文哲已指派副市長彭振聲擔任交接小組召集人，不過彭振聲指出，要處理的事情很多，蔣萬安恐怕無法進入狀況。對此，蔣萬安1日回應，下周一上午10點將帶團隊與柯市府見面，立委林奕華也會擔任交接小組窗口，處理市府交接事宜。

彭振聲28日下午於台北市議會受訪時表示，柯文哲已交代由他擔任交接小組召集人，但蔣萬安還沒有指派移交小組成員。蔣萬安現在馬上要接觸業務，一個1000多億的團隊、8萬多個員工，還有目前31個政務官決策，「他不是1、2天就可以進入狀況」。

蔣萬安今天一早前往中山區文昌宮進行參拜，媒體問到，與柯市府目前的交接狀況？蔣萬安表示，開票當天柯文哲有打電話來致意，電話當中沒有確定正式見面時間，但是現在已經確定，就在下周一早上10點，會帶著交接團隊小組夥伴到台北市政府跟市府團隊見面。

蔣萬安也說，為了確保雙方交接窗口暢通、未來市政可以無縫接軌，也協請立委林奕華來擔任交接小組的窗口，處理市府的交接事宜。