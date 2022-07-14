飛天柯基警自酸「違停舉發遶境」　全台網友敲碗：調來我這裡

▲▼自稱「飛天柯基警」的員警施嘉承，在臉書自嘲要辦個違停舉發遶境大典，不少網友都歡迎他調來整頓交通。（圖／翻攝飛天柯基臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第五分局原水湳派出所員警施嘉承在4月份開出300多張違停紅單，引發民怨，加上和長官的官司問題，被調到27公里外的大安分駐所，施員調到新單位，仍不改違停就開單的立場，還以「飛天柯基警」名義成立粉專，自製「降肉」哏圖，自嘲不如辦個全台違停舉發遶境大典，從北至南都有網友聲援，希望他調來整頓交通，台中警方表示，員警異動有內部審核機制，不會隨網友起舞。

原本任職警五分局水湳派出所的施嘉承，因為「太認真」開單告發違停，1個月內開出300多張紅單引發民怨，警方以施員考核不佳，且選在半夜針對騎樓違停開單，連臨停市場幾分鐘買菜也不放過、不近情理為由，調離現地。

施員被調到27公里外的大甲警分局大安分駐所，仍不改違停就開單的本色，而且還把違停車輛和心得，PO上自己的「飛天柯基警再一次詛咒世界」粉專，施說，這2天被限制在大安特定路段開單，不能到大甲市區開單，1天勉張開10多張，還自嘲說，最好來個全台違停舉發遶境祈福大典。

全台各地網友有人留言聲援，「違規還敢大聲」、「不檢討自己老被開單」、「支持好警察」、「繼續做對的事」，也有人詛咒「直接投胎」，更有人希望他「降肉」執法，地點從北部三重、八德、石牌、新竹、高雄都有，甚至連梨山都有人希望他去。

警方表示，要調動不是績效好而升官，就是因為風紀案，或是個人請調，不管哪種調動，內部都有一套審核機制，施員目前執勤還算正常，沒有調動的計劃。

▲員警施嘉承召開記者會控訴被長官懲罰性調動。（圖／ETtoday資料照）