他忘繫安全帶「神色害羞潮紅」稱身體太熱　原來15hrs前做這事

▲▼台中男子面露紅光，一度辯稱是身體太熱，原來是15小時前隔夜酒未退。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市45歲周姓男子日前遭警察攔停，臉免微露紅光，先是辯稱剛才走路身體太熱的關係，後來因散發酒味瞞不了，只好吐實是前一晚喝的酒，原以為休息一晚會恢復，豈料過了15個小時仍未退酒，周男最後因酒測值超標被開單告發，連車子也被吊扣。

警五分局水湳所警員施志賢日前下午1點多，行經中清路與經貿一路口停等紅燈時，發現左後方一部自小貨車緩緩駛近，施員注意到該駕駛未繫安全帶，於是請駕駛靠邊停車，並提醒應繫上安全帶以策安全。

施員一上前即聞到周姓駕駛濃濃的酒味，還面露紅光，於是對周男進行酒測，周男先是辯稱「剛才走路，身體較熱的關係啦！」不過由於有酒味，施員再問，「什麼時候喝的？」周男這才坦言是昨晚9點喝的。

施員當場測得周男酒測值達到0.19 MG/L，明顯超標，違反道路交通管理處罰條例第35條相關裁罰標準，不但開立酒後駕車的交通告發單並且扣車。

警方表示，民眾大都遵守酒後不駕駛，但仍有少數人明知自己喝很多酒之後，自恃稍作休息或睡幾個小時後，以為很快地退酒，因此常遇到許多駕駛仍帶有酒容酒味不自知，殊不知很多車禍都是在這樣心存僥倖的情況下發生的，因此呼籲切勿飲酒過量，且酒後寧可休息久一點，再開車上路。

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