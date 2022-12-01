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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／吳怡農再戰立委「責任重大」　16：00親自登記參選

記者呂晏慈／台北報導

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場，民進黨代理黨主席陳其邁30日提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選。吳1日表示，再次被徵召參選，他感受到責任重大，會盡一切努力爭取選民支持；此外，吳辦公室稍早發出採訪通知預告，將在今天下午4點前往台北市選委會辦理登記，並接受媒體聯訪。

▲▼吳怡農宣布5不參選。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲吳怡農今天下午將登記參選。（資料照／翻攝自Facebook／民主進步黨）

吳怡農昨天透過臉書表示，過去這幾年，他接觸到全國各地的民眾，深切感受到大家對國家安全的憂慮，對深化民主的期待，以及對經濟、文化、及社會各層面創新進步的渴望，有太多工作等著自己，在未來的1個多月，他會提出3個選舉的主軸和兩項競選的承諾，讓大家來檢視與驗證。

吳怡農強調，他會以「強化國家安全」、「提升競爭力」、「與世界接軌」為主軸，針對兵役制度的改革、韌性社會的建立、行政區域的整併、城市的再生與活化、雙語人才的培育，提出具體的政策與主張，希望在大家最關心的議題上，能夠一起帶動廣泛的討論、凝聚共識、逐步落實。

吳怡農說，「我承諾，我會延續上一次選舉的原則：只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；我未來的所有選舉，都會遵守這個承諾；我也承諾，打一場環保的選舉：不掛看板、不插棋子，台灣社會在進步、選舉文化更要進步，我希望能就此拋磚引玉，為台灣的選舉走出一條不同的道路。『正面』與『乾淨』選舉，是對選民頭家應有的尊重。我會用最大的努力、最虔誠的心情，來爭取大家的支持。」

▲▼新北市議員候選人山田摩衣，今（18日）特別邀請壯闊台灣聯盟發起人吳怡農、台灣青年民主協會共同響應修憲議題。（圖／山田摩衣辦公室提供）

▲吳怡農在選舉期間積極宣傳「18歲公民權」。（資料照／山田摩衣辦公室提供）

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