女兒偷倒剩飯！爸從垃圾桶撿起「當面吃下」　網嚇：太極端

▲爸爸從垃埇撿起剩飯，在女兒面前吃下。（圖／翻攝點時新聞）

圖文／CTWANT

大陸湖南一名爸爸發現女兒把剩飯偷偷倒掉，相當生氣，為了讓孩子懂得糧食來之不易，竟從垃圾桶撿出剩飯，直接在女兒面前吃下。不過此教育方式卻引起網友熱議，有些人認為父親做得很好，但也有人認為這樣的方法太過極端了。

綜合陸媒報導，湖南張家界一名女孩偷倒剩飯被爸爸發現，爸爸要她把剩飯撿出，隨後他便在孩子面前把這些剩飯吃下；當事人柴先生表示，平時吃飯都會提醒孩子吃多少裝多少，不能浪費，當時自己很生氣，想讓孩子懂得糧食來之不易，便當孩子的面吃完剩飯。

消息曝光後引起網友熱議，有些人支持該名父親的作法，「父親做得對」、「每頓米飯都要吃完」、「只要能讓孩子懂得節約，什麼方法都可以」；但也有人認為這樣的方式太極端，「不提倡這種方式教育」、「教育節約糧食是對的，但是不必從垃圾桶撿飯吃，發現浪費就讓她餓一頓可能更有記性」、「有點極端了吧」。

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