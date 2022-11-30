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嘉義市污水系統第一期竣工　黃敏惠：做就對了！

▲▼ 「嘉義市污水系統第一期-分支網及用戶接管第2.3標」竣工典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 「嘉義市污水系統第一期-分支網及用戶接管第2.3標」竣工典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

污水下水道工程為「看不到的建設」，卻是現代都市重要的公共設施之一，「嘉義市污水系統第一期-分支管網及用戶接管第2、3標工程」在港坪運動公園舉行竣工典禮，嘉義市長黃敏惠、內政部常務次長吳堂安、多位議員及貴賓一起啟動竣工儀式，與市民分享完工的喜悅。

▲▼ 「嘉義市污水系統第一期-分支網及用戶接管第2.3標」竣工典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

「做就對了!」市長黃敏惠表示，這工程非常艱辛，因為嘉義市的資源有限，我們在做污水下水道的時候，要感謝許多里長、工務處及承包廠商不斷地與市民溝通，終於完工，不但達到預定目標，還多增加了近800戶；這幾年來市府不斷建置雨水、污水下水道，兩者功能不同，但這都是看不到的工程，感謝工務單位的用心規劃、執行，讓市民得以看到平整的道路、舒適的環境，我們會努力做好污水工程，城市才會進步。

內政部常務次長吳堂安勉勵市府工務處「不用怕做!」，因為有里長的支持，接管率一定會持續向上，甚至超越其他縣市；他表示，這工程為嘉義市的污水工程建立了指標，嘉義市污水建設只要做得更完善，就是邁向文明很重要的指標，也是環境永續的里程碑，期待在團隊的努力下，把污水建設做得更好，我們會在預算上全力補助，讓市民有更美好的生活環境。

工務處表示，「嘉義市污水系統第一期-分支管網及用戶接管2.3標工程」總工程費用為5億2,600萬元，於109年5月18日開工，工程均已完成，預計111年12月完工，本標工程範圍涵蓋港坪里、福安里、福全里、竹圍里、保生里、重興里等地區。在市民高度配合及里長鼎力協助下，一共完成了管網建置9,800公尺，30棟大樓的接管，加上一般用戶的接管戶數共達到了2,644戶，較契約預估的1,886戶超出了近800戶，化糞池也廢除了764戶及路平AC重鋪約16萬平方公尺，除此之外也特別選擇遠東街51巷以嘉義北港線的台糖鐵道為創意發想，進行採取「三改善、一優化」策略，讓後巷景觀變得舒適明亮且富有主題性，同時也保留了在地居民對這片土地共同的美好記憶。

▲▼ 「嘉義市污水系統第一期-分支網及用戶接管第2.3標」竣工典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

工務處說，嘉義市污水系統第一期計畫總經費約43.7億元，期程至113年底，分支管網及用戶接管工程共計9標皆已發包並開工施作，第1標於110年11月底竣工，第2、3標於今年12月完工，第4、5標、第6、7標及第8、9標三大標目前施工順利全力推動執行，有信心如期如質如度完成，展現市府加速推動污水下水道決心。

市府團隊竭力克服許多挑戰與困難，讓污水下水道今年全市接管戶數累積已突破7,000戶的門檻達7,237戶，(統計至111年10月底)，相較107年底的553戶增加了6,684戶之多，用戶接管戶數更是飆升13倍以上。去年嘉義市用戶接管提升2.39%為全國第一，而今年統計1月至10月底，用戶接管戶數3120戶提升率3.04%，成長幅度連續2年為全國之冠，因此更有信心在113年達成污水系統第一期計畫用戶接管戶數15,000戶、用戶接管普及率達14.81%之目標。在第一期計畫所有標案均順利推動下，近期將超前啟動第二期(114至119年)實施計畫規劃，並積極向中央申請經費補助，展現市府加速推動污水下水道決心，讓嘉義市往文明進步的城市更邁進一大步。

污水下水道工程是看不到的建設，卻與市民生活息息相關，嘉義市污水下水道雖然起步慢，但是最近幾年大步向前，用戶接管戶數能大幅飆升，有賴議員、里長居中協助與里民充分溝通，最要感謝市民主動積極的配合，市府團隊將秉持與環境友善、與城市共榮的願景，努力改善民眾的整體生活居住環境、達到水資源循環再利用及永續發展之目標，打造嘉義市成為一個「全齡共享 世代宜居」好生活的幸福城市。

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