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壯男腹痛3天以為誤認便秘　血脂飆35倍...竟是急性胰臟炎

▲衛福部南投醫院腎臟科醫師洪秉鴻為患者進行血漿置換術。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院腎臟科醫師洪秉鴻為患者進行血漿置換術。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

飲食習慣不佳、有糖尿病史的44歲蕭姓男子，日前連續腹痛3天卻誤認便秘，直到某天半夜痛到嘔吐才就醫掛急診，抽血檢查發現血糖、膽固醇及解脂脢超標，更因三酸甘油脂超出正常值35倍而引起急性胰臟炎；經肝膽腸胃科醫師收治住院治療，並會診腎臟科醫師安排血漿置換術後，順利緩解症狀出院返家。

衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐指出，膽結石阻塞與酗酒是引起急性胰臟炎的主因，而三酸甘油脂過高也可能會導致急性胰臟炎，蕭男到院時發現三酸甘油脂已飆到5339mg/dl（正常值應低於150mg/dl）；最常見症狀為腹痛，可能延伸至背後，部分患者會伴隨噁心、嘔吐與發燒等症狀，大部分經治療後可緩解症狀，嚴重者恐併發急性腎衰竭、呼吸衰竭，甚至危及生命。

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南投醫院腎臟科醫師洪秉鴻表示，經評估後採取「血漿置換術」治療來緊急處置蕭男的高三酸甘油脂，療效顯著：首次療程結束後指數順利降至162mg/dL，大幅縮短病人恢復時間。

蕭男向醫師表示，自己在菜市場工作多年，長期睡眠不正常，年輕時又抽菸，幾乎每天一包鹽酥雞配半糖手搖飲料，體重曾高達130公斤，後來罹患糖尿病，飲食有稍微收斂，不過有時工作忙碌起來，就會忘記控制而暴飲暴食；他說這次順利緩解急性胰臟炎，未來會更加重視自己的健康。

洪秉鴻指出，血漿置換術是透過儀器將血液從靜脈導出，過濾其中有害於人體的抗體，並補充健康的新鮮血漿進入體內，但僅能在短期間降低血脂，為死亡率高的急性胰臟炎進行緊急處置，患者仍需保持良好生活作息、均衡飲食、規律運動、減少喝酒，高血脂症病患則應遵從醫囑接受藥物治療。

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