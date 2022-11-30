他肚子痛到吐！醫一照驚見187枚硬幣　胃快被撐爆急「剖腹取金」

記者葉睿涵／編譯

印度一名男子最近因腹痛難忍被家人送院治療，沒想到醫生為他進行內視鏡檢查後發現，男子的腹中居然藏有187枚不同面額的硬幣，嚇得醫師趕緊為他「剖腹取金」。

據《鏡報》報導，這名男子的主治醫生卡拉布吉（Eshwar Kalaburgi）表示，男子被家人送到醫院後，抱怨他的腹部不適，而且還經常嘔吐，於是院方便為他進行X光和內視鏡檢查。

▲男子腹中的硬幣多到自動堆成了一疊一疊的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

令人驚訝的是，醫師做完檢查後，居然在患者的胃裡發現超過1.5公斤的硬幣，「患者的胃部已經被撐得非常大，大大小小的硬幣分別卡在腹部的不同地方，其中有些甚至還整齊地被堆成了一疊一疊的。」

於是，醫師緊急為這名病人動手術，並在2個小時後，取出了187枚不同面額的硬幣。醫師向媒體展示了他們取出的硬幣，並透露病人的術後情形十分穩定，甚至已可以正常開口說話，但院方正為他治療缺水等其他小問題。

據悉，這名男子因患有精神疾病，因此在過去2、3個月裡一直在吞食這些硬幣。