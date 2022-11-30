南韓隊死裡逃生！總教練拚「杜哈奇蹟」剋葡萄牙　男神曹圭成擺前線

▲在對上迦納的比賽，曹圭成替南韓隊在短時間內奪下2分，其實力獲外界矚目。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓28日在卡達世界盃對上迦納，最後以2比3敗北，總教練班托（Paulo Bento）率領南韓踢進16強的機率變得微乎其微，光是在下一場、H組第3輪比賽就得面臨強隊葡萄牙，就連韓媒也斬釘截鐵表示勝率很低。不過也非毫無勝算，若攻勢最前線的新男神曹圭成能巧妙發揮攻勢，就可為南韓再度創下「杜哈奇蹟」。

根據《韓聯社》，由出身自葡萄牙的總教練班托所率領的南韓隊，將於台灣時間2日晚間11時對上H組目前積分排行第一的葡萄牙，作為H小組的第3輪比賽，外界相當關注在對迦納戰中，靠頭頂取得2分、破韓國隊史的新男神曹圭成能否被班托看中，在前半場就能部署上陣力抗葡萄牙。

南韓在第1輪比賽中以0比0踢平烏拉圭、第2輪比賽則以2比3踢輸迦納，班托引領的南韓隊取得16強門票的機率變得更加渺茫。就算南韓最終能擊敗葡萄牙，若迦納在下一場比賽擊敗烏拉圭，則積分落後的南韓隊勢必得收拾行李搭機回家；若迦納與烏拉圭踢和，則需比較淨勝球數、得分數等。

▼曹圭成替南韓「頂」出2分。（圖／達志影像／newscom）

▲葡萄牙明星球員C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透）

葡萄牙先前曾放話，不可能在第3輪比賽放水讓南韓獲勝。事實上，就連韓媒都坦承南韓要擊敗葡萄牙相當困難，因為葡萄牙隊有C羅（Cristiano Ronaldo）、費爾南德斯（Bruno Fernandes）、菲利克斯（João Félix）等豪華攻擊主力大將，兩國實力相差懸殊，就連在H組內戰力被評估排第2名的烏拉圭在對上葡萄牙時，仍以0比2落敗。

加上南韓隊傷兵過多，導致班托在用人策略上無法發揮優勢。原先最被外界看好的孫興慜因為眼窩骨折而接受手術，儘管還能帶著黑色面具上場，但已影響到他在場上進攻時的速度；被稱為「防守核心」的金敏哉則因小腿肌受傷，導致實力大不如前。

黃喜燦則因大腿後肌受傷而無法出賽，不過《韓聯社》指出，黃喜燦有望能被班托選進出賽名單，對上強敵葡萄牙。

▲南韓總教練班托在與迦納賽結束後向主審抗議，慘吞一張紅牌，導致下場與葡萄牙比賽時將無法坐在板凳，難以迅速應對賽局。（圖／CFP）

另外，韓媒《周刊朝鮮》則提到對於南韓總教練班托而言，葡萄牙可以說是他的「娘家」，因此他比誰都還要瞭解葡萄牙隊的優勢和缺點。

至於在與烏拉圭、迦納對戰時於後半場被替換上場的李康仁，則同樣與曹圭成受到外界關注。南韓與迦納以0比2展開下半場，經過12分鐘後李康仁才被換上場，然而僅1分鐘後便助攻曹圭成得分，班托的「用人哲學」受到外界質疑。

李康仁受訪時坦言，在西班牙甲級足球聯賽時的經驗隊出戰世足有相當大的幫助。

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